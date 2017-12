Marinarii români blocaţi în Franţa solicită repatrierea

Cinci marinari români aflaţi la bordul unei nave din Republica Moldova, rămasă în pană în Golful Biscay, în sud-vestul Franţei, solicită repatrierea, denunţând condiţiile de la bord şi restanţele la plata salariilor, informează publicaţia „Ouest-France“. Nava-cargo „Just Mariiam“, fabricată în anul 1971 şi înmatriculată în Republica Moldova, a rămas în pană zilele trecute, în timp ce se îndrepta spre Belle-Ile (Morbihan), în Golful Biscay (Oceanul Atlantic, sud-vestul Franţei). Confruntată cu defecţiuni la sistemul electric, nava a fost remorcată în portul francez Lorient. Ea are un echipaj format din opt marinari, dintre care cinci români. „Solicităm repatrierea. Nava nu corespunde normelor de siguranţă, iar vieţile noastre sunt în pericol”, au scris cei cinci marinari români armatorului, denunţând lipsa rezervelor suficiente de apă potabilă şi starea precară a navei. În plus, marinarii români solicită plata salariilor restante. Proprietarul navei a acceptat, pe fondul insistenţelor sindicatului internaţional ITF, plata salariilor restante, dar banii nu au intrat încă în conturi. „Deocamdată nu am primit nicio solicitare de sprijin din partea marinarilor români”, a declarat liderul ITF România, Adrian Mihălcioiu.