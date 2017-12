Marinarii români dispar ca şi flota...

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Navigatorului, instituită pe 25 iunie, dar serbată ieri pentru prima oară în România, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a prezentat o statistică privind situaţia marinarilor români. Astfel, potrivit acestuia, numărul personalului de pe vasele de croazieră este mult mai mare decât cel al marinarilor de pe navele comerciale. În total, statul român a eliberat 34.500 de brevete de marinar. Dintre acestea, mai mult de jumătate sunt ale personalului auxiliar de pe navele de croazieră. Din cei 16.000 de marinari cu brevetele reînnoite, doar 12.000 navighează. Numărul marinarilor români a scăzut continuu în ultimii ani. Astfel, dacă în 2005, au navigat 17.822 de persoane, în 2010, numărul lor ajunsese la 12.080. „Am pierdut 4.000 de locuri de muncă. Anul trecut, am semnalat o uşoară creştere a numărului marinarilor care şi-au găsit de muncă pe mare, însă nu este semnificativă“, a precizat Mihălcioiu. Din păcate, oamenii nici nu mai au unde să se angajeze, aşa că marinarii noştri apelează la firmele de crewing din străinătate. Şi asta pentru că flota românească, ce se mândrea, prin 1990, cu peste 300 de nave, nu mai există. Cargoul Albatros, feriboturile Eforie şi Mangalia, RO-RO-urile Sammarina A şi Sammarina M sunt singurele nave de transport maritim aflate sub pavilion românesc. Autorităţile în domeniu speră să poată duce la bun sfârşit proiectul privind înfiinţarea Pavilionului Maritim Românesc, care să permită anumite facilităţi fiscale pentru armatori şi, odată cu acestea, apariţia navelor sub pavilion tricolor.