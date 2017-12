Marinarii români, la mila „legii junglei”

Autorităţile se tem că cei şase marinari români aflaţi la bordul petrolierului „ST Vanessa”, pavilion belgian, reţinut într-un port din Nigeria, se află la un pas de a fi arestaţi. „Ei sunt în continuare pe navă, alături de ceilalţi nouă membri ai echipajului, iar nava este în continuare reţinută. Cei şase nu sunt membri de sindicat. Compania la care lucrează este singura de o asemenea importanţă care nu are membri de sindicat. La acest moment, nimeni nu poate spune cu exactitate de ce a fost reţinut acest petrolier. Ştim doar că au fost nişte neînţelegeri cu autorităţile nigeriene”, a declarat şeful Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezeantantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România, Adrian Mihălcioiu. Zona din Nigeria în care marinarii se află este considerată o zonă de risc şi nu beneficiază de nicio protecţie guvernamentală. Domneşte într-un fel „legea junglei”, iar de lucrul acesta sunt speriate autorităţile. „Ne temem ca nu cumva cei şase să ajungă în arest. Am mai avut un caz cu doi români arestaţi în Kirikiri-Nigeria. Am luptat, la propriu, cinci luni pentru a-i scoate din puşcărie. Au fost mobilizate toate autorităţile în domeniu şi abia am reuşit să-i aducem acasă. Puşcăria era o groapă în pământ, cu gratii deasupra. Erau aruncaţi acolo atâţia oameni cât încăpeau. Tot acolo îşi făceau nevoile, acolo mureau oameni. Mâncarea le era aruncată printre gratii. Guvernul nigerian s-a făcut că nu ştie nimic despre acest caz şi am reuşit, cu greu, să aranjăm plecarea lor de acolo. Sper doar ca istoria să nu se repete”, a precizat Adrian Mihălcioiu.

FIRUL POVEŞTII Potrivit autorităţilor nigeriene, „ST Vanessa” a fost somată de o navă guvernamentală să oprească, însă echipajul a ignorat ordinul şi aşa a început urmărirea petrolierului. Potrivit nigerienilor, după o urmărire de circa trei ore, nava a fost obligată să ancoreze la Brass, iar ulterior a fost escortată către Bonny. Cei 15 marinari aflaţi la bordul petrolierului ST Vanessa au fost arestaţi, luni, de comandamentul Marinei nigeriene şi aduşi din Bonny (statul Rivers), la Yenagoa (statul Bayelsa). Amiralul Johnson Olutoyin a declarat că, potrivit investigaţiilor, nava a plecat din Portul Lome la 5 iunie şi a ajuns în zona Akassa din Bayelsa, la 12 iunie. Autorităţile române infirmă povestea şi acuzaţiile aduse de nigerieni. „Navigatorii s-au temut ca nu cumva cei care i-au somat să fie piraţi. Au continuat marşul până au luat legătura cu armatorul, căruia i-au spus să verifice nava ce îi urmărea. Armatorul le-a spus să nu oprească pentru că nava respectivă nu a putut fi identificată. S-a dovedit, ulterior, ca, într-adevăr, era vorba despre o navă guvernamentală”, a povestit Mihălcioiu. ST Vanessa era urmărită de ceva vreme de nigerieni pentru că „efectua manevre suspecte”: seara se apropia foarte mult de port, iar a doua zi dimineaţă se îndepărta. În momentul în care a fost prinsă, ST Vanessa nu era încărcată.