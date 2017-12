Marinarii români răpiţi în martie de piraţii somalezi au fost eliberaţi

Cei trei marinari români răpiţi de pe vasul grecesc “Titan” de piraţii somalezi la 20 martie 2009, au fost eliberaţi, ieri, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că starea de sănătate a celor trei este foarte bună. „MAE a menţinut în permanenţă legătura cu familiile marinarilor români, cu firma proprietară a vasului, implicată în procesul de negociere, precum şi cu autorităţile greceşti”, arată reprezentanţi ai MAE. Amintim că nava “Titan” a fost capturată în Golful Aden, în timp ce se îndrepta către Coreea de Sud avînd la bord o încărcătură de fier, potrivit unui oficial din cadrul Ministerului Marinei Comerciale din Grecia. La bordul navei se aflau 24 de membri ai echipajului, dintre care 17 sînt filipinezi, trei greci, trei români şi unul ucrainean. Potrivit aceleiaşi surse, nava aparţine companiei Albamar Shipping.

În schimb, în ceea ce priveşte situaţia SV “Buccaneer” răpit de piraţi pe 11 aprilie, armatorul remorcherului italian, la bordul căruia se află zece italieni, cinci români şi un croat, susţine că a pierdut contactul cu nava şi nu are informaţii despre echipaj de la capturarea de către piraţii somalezi, în Golful Aden, relatează La Stampa în ediţia online. Amintim că “Buccaneer” a fost capturat de piraţi tot în Goful Aden, pe sub nasul puterilor NATO, ce patrulau prin zonă. În prezent, nava italiană este ancorată în largul satului Lasqorey, la 110 kilometri vest de portul Bosasso, capitala economică a regiunii Puntland. Compania Micoperi Marine Contractors, proprietara navei “Buccaneer”, afirmă că nu are nicio informaţie despre membrii echipajului. Nu se ştie dacă echipajul se află în continuare la bordul remorcherului sau a fost transferat la ţărm. “Noi aflăm informaţii doar din presă, de la agenţiile de presă. Am făcut apel la discreţie din partea presei, dar oricum nu avem nicio informaţie”, declară Silvio Bartolotti, directorul companiei italiene Micoperi Marine Contractors. Sîmbătă, la prînz, compania a primit ultimul mesaj de la bordul navei, un scurt mesaj e-mail care informa: “navă capturată de piraţi”. Deocamdată, nu a fost primită nicio cerere de răscumpărare din partea piraţilor, iar internetul ar putea fi singura modalitate de purtare a negocierilor. Potrivit La Stampa, un marinar italian a reuşit miercuri să dea un telefon familiei, anunţînd că întregul echipaj este în stare bună. De duminică dimineaţă, în apropiere a sosit nava militară italiană “Maestrale”. La bordul fregatei italiene sînt 220 de militari şi două elicoptere care pot interveni în orice situaţie. Cu toate acestea, armatorul navei şi rudele membrilor echipajului nu doresc o intervenţie militară, în condiţiile în care două recente intervenţii ale forţelor speciale franceze şi americane s-au soldat cu moartea unor piraţi şi a unui ostatic francez. Ieri dimineaţă, Guvernul autonom din regiunea somaleză Puntland, care tolerează actele de piraterie, anunţa că va prelua, în cîteva ore, controlul asupra navei Buccaneer, dînd asigurări că nu este vorba de piraterie, ci de pescari nemulţumiţi de aruncarea de deşeuri toxice în apele somaleze.