Marinarii ruşi, anchetaţi pentru dispariţia comandantului român

Dispariţia lui Liviu Iulian Iliescu, comandantul navei „Morning Cloud” se înscrie încă în categoria „întîmplări neelucidate”. Potrivit spuselor şefului mecanic, dispariţia comandantului a fost observată pe 23 de mai, noaptea, cînd nava se afla în marş în Oceanul Atlantic, îndreptîndu-se spre portul New Orleans. Şeful mecanic a ciocănit la uşa cabinei comandantului pentru că avea nevoie de ajutorul său şi, neprimind niciun răspuns, a pătruns în încăpere descoperind astfel lipsa lui Liviu Iliescu. „Imediat a fost dată alarma şi echipajul a început să-l caute pe comandant la bordul navei. Cum cercetările nu au dat niciun rezultat, membrii echipajului au tras concluzia că Iliescu a căzut de la bord. Ei au anunţat autorităţile americane, care au trimis în zonă mai multe elicoptere şi nave de patrulare, dar căutările nu au dus, pînă în prezent, la niciun rezultat”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, precizînd că toţi membrii echipajului vor fi audiaţi de autorităţile americane în încercarea de a se stabili împrejurările în care s-a produs dispariţia comandantului. Mihălcioiu respinge ideea unui complot al membrilor echipajului, care era format din marinari şi ofiţeri ruşi, un singur navigator fiind, în afară de comandant, român, întrucît se aflau împreună în voiaj de şase luni, iar după sosirea vasului în New Orleans, Liviu Iliescu s-ar fi întors în ţară deoarece îi expirase contractul. Pe de altă parte, soţia şi fiul comandantului, Iuliana şi Cătălin Iliescu resping fără echivoc posibilitatea unei sinucideri. Liderul SLN a mai declarat că verificările cu elicoptere şi nave de patrulare vor mai continua cîteva zile, pînă la sosirea lui „Morning Cloud” în portul american. Autorităţile portuare americane au fost alertate şi vor demara o anchetă în cazul comandantului român dispărut de pe nava Morning Cloud, la sosirea vasului în portul New Orleans, au declarat oficiali din cadrul autorităţii maritime locale. „Paza de Coastă a Statelor Unite a fost alertată cu privire la dispariţia căpitanului, vineri, la ora 13.38 (20.38, ora României) şi a desfăşurat căutări, acoperind o suprafaţă de 1.122 de mile nautice pătrate”, a declarat Jennifer Johnson, purtătorul de cuvînt al Centrului de Comandă al US Coast Guard din Miami. La operaţiunile de căutare au participat un elicopter de tip Sioux, o fregată şi un avion Falcon, a adăugat ea. “Operaţiunile de căutare au fost suspendate după 25 de ore, fără nici un rezultat, iar o anchetă urmează să fie întreprinsă la sosirea vasului în portul de destinaţie”, a mai declarat ea. Nava “Morning Cloud”, care a avut drept punct de plecare portul grecesc Pireus, urmează să sosească astăzi la destinaţie şi, potrivit normelor maritime în vigoare, va trebui să primească, la intrarea în canalul fluviului Mississippi care duce în portul New Orleans, un comandant nou. “Operatorul navei va trebui să trimită un nou căpitan la bord, fără de care nava nu va primi acces pe fluviul Mississippi”, a declarat locotenentul Bo Powers, reprezentant al sectorului Pazei de Coastă din New Orleans. Oficialul American a mai explicat că echipajul navei va fi chestionat de către autoritatea portuară, şi nu de FBI, întrucît dispariţia a fost raportată în apele internaţionale. În cazul în care anchetatorii vor determina că dispariţia a avut loc în apele americane, investigaţia va fi preluată de FBI. Oficialul a adăugat că autorităţile portuare din New Orleans au fost anunţate despre dispariţia comandantului de către agentul local al companiei care operează nava. Ambasada României la Washington menţine legătura cu autorităţile din New Orleans care investighează cazul. “Morning Cloud”, navă de tip cargo, are o lungime de 230 de metri, un deplasament de 66.754 de tone şi aparţine companiei Zodiac Maritime din Londra.