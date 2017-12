Marinarul, acciza şi limuzinele Elenei Udrea

06:35:33 / 01 Aprilie 2014

Cateva intrebari

Pentru dumneata Adina,care ai scris articolul la comanda sefilor am cateva intrebari. 1.Esti de acord cu cresterea accizei,cu toate repercursiunile asupra populatiei? 2. In timpul guvernarii Boc pretul combustibililor a crescut,dar nu datorita introducerii unei taxe suplimentare,cum este aceasta crestere a accizei. 3.Au trecut doi ani de cand tara este condusa de actualii guvernanti.Cati ani mai pomeniti de cei care aufost(Udrea,Boc)? Daca combustibilul a crescut din cauza lor(asa reiese din articol)de ce actualii guvernanti nu repara si sa aduca pretul in jurul a 3,50 lei?