Marinarul dispărut pe care nu-l caută nimeni

Săptămâna trecută, în Portul Constanţa, în Dana TR 7, îşi face apariţia nava Denis, sub pavilion bulgăresc. Trage la cheu şi aşteaptă, cuminte, să fie încărcată. Nimic ciudat până aici. Stranietatea îşi face apariţia ieri, în momentul în care comandantul navei anunţă Poliţia de Frontieră că, în noaptea dintre 22 şi 23 februarie, nostromul, un marinar de naţionalitate ucraineană, a dispărut. Anunţul dispariţiei a fost făcut de comandant prin forţa împrejurărilor, întrucât nava urma să fie mutată din TR 7 şi apoi să plece, iar echipajul avea un om în minus.

“CE S-A ÎNTÂMPLAT” Întrebările fireşti sunt multe. La cea mai banală dintre ele: “ce s-a întâmplat” nu am putut afla niciun răspuns. Vom încerca să răspundem la celelalte urmând doar firul logic al poveştii, deoarece datele concrete din acest moment sunt foarte puţine. De ce comandantul a anunţat atât de târziu Poliţia? Ori omul nu era la prima “lipsă la apel” şi comandantul s-a gândit că o să apară el la un moment dat, ori… a păţit ceva… “Actele navigatorului erau la bord. Toate, paşaportul, carnetul de marinar, tot. Concret, nu ştiu de ce a fost anunţată dispariţia lui către oficialităţi atât de târziu“, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor, Adrian Mihălcioiu.

CINE SE OCUPĂ DE ANCHETA ÎN ACEST CAZ? Şi aici, răspunsul se lasă aşteptat. Am contactat cele două autorităţi care ar putea face lumină în acest caz, Poliţia de Frontieră şi Poliţia Transporturi Maritime. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră, Marius Niculescu, a declarat: “Poliţia de Frontieră a eliberat, la sosirea navei în Portul Constanţa, pass-uri tuturor membrilor echipajului. Pass-urile sunt un fel de permise de a coborî de la bordul navei şi de a avea acces în cel mai apropiat oraş, în cazul nostru Constanţa. Astăzi (ieri - n.r.), am fost contactaţi de comandant care a declarat că un membru al echipajului nu s-a întors la navă. Am luat act de dispariţia lui şi am înştiinţat Serviciul Poliţiei Transporturi Maritime Constanţa. Când va fi găsit, marinarul va fi audiat de poliţiştii de Frontieră, care vor face încadrarea faptei”. În acelaşi context, şeful Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanţa, scms Stelian Ciciu, a declarat: “Am fost înştiinţaţi de Poliţia de Frontieră în ce priveşte dispariţia marinarului ucrainean şi atenţionaţi ca, dacă în timpul activităţilor pe care le desfăşurăm, aflăm informaţii cu privire la acesta, să-i informăm pentru a-i sprijini în elucidarea acestui caz. Dacă va fi găsit înecat, vom prelua noi cercetările şi vom stabili împrejurările în care acesta a dispărut”.

Deci, “când” şi “dacă” va fi găsit, va avea cine să se ocupe de el. Aici e clar. Până atunci însă, nu ne-am lămurit cine îl caută… Poate astăzi…