Mario Gomez, încântat de succesul cu Olanda

Cele două reuşite ale atacantului Mario Gomez, care au asigurat Germaniei al doilea succes la euro 2012, au cântărit decisiv în desemnarea acestuia drept cel mai bun jucător al întâlnirii dintre Germania şi Olanda, scor 2-1 (M. Gomez 24, 38 / Van Persie 73), disputată miercuri seară, la Harkov, În Grupa B. Super atacantul lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei consideră că echipa sa nu îşi putea dori mai mult în debutul acestui turneu final.

„A fost incredibil. Am jucat bine, deşi am fost puţin nervoşi. Avem şase puncte după două meciuri cu echipe de clasă mondială. Nu puteam cere mai mult. Sunt extrem de fericit pentru cele două goluri marcate şi pentru că mi-am ajutat echipă. Este important că îi am în spatele meu pe coechipieri şi pe antrenori. Dar mai este drum lung până la final“, a spus Mario Gomez. Fundaşul dreapta Jerome Boateng este de părere că Germania a făcut un joc bun: „Cred că am jucat bine. Au fost câteva situaţii în care am presat purtătorul balonului şi am lăsat spaţii în spatele nostru. În repriza a doua am fost puţin pasivi, dar este bine că ne-am conservat avantajul. Căldura ne-a epuizat“, a spus Jerome Boateng.