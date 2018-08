Mario Mandzukic este convins că naţionala Croaţiei poate câştiga Campionatul Mondial

Croaţia a învins Anglia cu scorul de 2-1 şi s-a calificat în finala Campionatului Mondial. Mario Mandzukic (32 de ani) a declarat după meci că naţionala sa este capabilă să câştige şi ultimul meci din turneu. Mario Mandzukic (32 de ani), "eroul" naţiunii sale, a marcat golul decisiv în minutul 109 şi a asigurat locul Croaţiei în marea finală, unde va întâlni Franţa.

Kieran Tripper (27 de ani) a deschis scorul în minutul 5, însă croaţii nu au încetat să lupte. Ivan Perisic (29 de ani) a egalat în minutul 68, iar Mandzukic a dat startul petrecerii pentru compatrioţii săi aproape de fluierul final.

Vârful lui Juventus nu a atribuit meritele exclusiv echipei sale, spunând că acest rezultat este "un miracol".

"Este un miracol. Numai echipele grozave pot fi la fel de curajoase ca noi să lupte după un gol primit de la o echipă de calibrul Angliei. Am jucat din inimă pe tot parcursul turneului" a declarat Mandzukic. Am fost ca nişte lei în această seară şi aşa vom fi şi în finală. Ne-am bucurat de acest meci" ,a declarat Mandzukic.

Luka Modric (32 de ani) a ţinut să le transmită replica celor care au subestimat naţionala Croaţiei în a doua semifinală de la Campionatul Mondial, în care a învins Anglia.



”Trebuie mereu să respecţi celelalte echipe şi să fii cu picioarele pe pământ. Indiferent ce spun alţii, noi ne concentrăm pe ce avem de făcut, dar este motivant când vezi că ei spun atât de multe prostii. Se înşală, pentru că această echipă are un caracter uriaş şi am arătat din nou asta. Trebuie să fim mândri de cum am jucat în a doua repriză şi în prelungiri, se pare că, atunci meciul se apropie de final, condiţia noastră fizică se îmbunătăţeşte şi asta este impresionant.

Am mai spus-o, singura mea dorinţă este să ridic Cupa pentru Croaţia”,a declarat Modric.

Finala dintre Croaţia şi Franţa va avea loc duminică, ora 18:00. Partida poate fi urmărită pe TVR 1 şi TVR HD.