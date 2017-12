Mario Vargas Llosa divorțează

Scriitorul peruan Mario Vargas Llosa i-a trimis, marți, cererea de divorț soției sale, Patricia Llosa, au informat surse apropiate laureatului Premiului Nobel. Cererea este în curs de soluționare și a fost prezentată în Spania, deși scriitorul nu vrea să facă nicio declarație în acest sens, au precizat sursele. Mario Vargas Llosa, care este implicat într-o relație sentimentală cu Isabel Preysler, susține, de câteva luni, o serie de cursuri la Universitatea Princeton din New York. Scriitorul a fost prezent pe 8 noiembrie la New York, alături de Isabel Preysler, la un omagiu care i-a fost adus de Hispanic Society of America, pentru contribuția sa la artele și culturile hispanice.

Mario Vargas Llosa și verișoara sa Patricia Llosa au sărbătorit, în iulie, 50 de ani de căsătorie. Este vorba de a doua căsătorie a scriitorului, care anterior a fost căsătorit cu politiciana Julia Urquidi, între 1955 și 1964. Scriitorul și văduva fostului ministru socialist Miguel Boyer, care a fost căsătorită anterior cu Julio Iglesias și marchizul Carlos Falcó, se cunoșteau, potrivit propriilor declarații, de peste 20 de ani.

