Mario Vargas Llosa și ultimul roman, „Visul celtului“. Atașament pentru valori liberale!

Mario Vargas Llosa este un scriitor neobosit după cum prea bine se ştie. Unul profesionist, cu un program bine stabilit, menit a-i facilita marea performanţă culturală. Iar efortul său susţinut a fost, în sfârşit, recompensat cu cel mai prestigios premiu literar mondial, Premiul Nobel pentru Literatură. Llosa nu şi-a dezminţit ataşamentul pentru valorile liberale nici în alegerea subiectului ultimului său roman, El sueno del celta (Visul celtului), care a apărut, la 3 noiembrie 2010, concomitent, în spaţiul hispanic. În centrul poveştii:personalitatea controversată a lui Roger Casement. Naţionalist irlandez, acuzat de trădare şi spânzurat de britanici în august 1916.

Romanul Visul celtului se încadrează în şirul romanelor cu subiecte istorice pe care Llosa le scrie atât de bine (a se vedeaRăzboiul sfârşitului lumii sau Sărbătoarea Ţapului), încât publicul poate avea impresia că autorul a fost cu-adevărat contemporanul evenimentelor descrise. Pentru a se documenta asupra subiectului ultimului său roman, Mario Vargas Llosa a călătorit în vestul Irlandei, în satul Banna Strand, în comitatul Kerry, acolo unde Roger Casement a fost arestat. Dar de unde a început totul? Mario Vargas Llosa povesteşte:„Nu-mi aduc aminte unde am citit pentru prima oară de existenţa acestui personaj, dar era prezent în biografia lui Joseph Conrad. La început, Casement mi-a stârnit curiozitatea, pentru că a fost în Amazonia, în partea peruană a Amazoniei. Am început să strâng informaţii despre el şi, încetul cu încetul, subiectul m-a prins. Casement a fost unul dintre primii europeni care şi-a dat seama de ceea ce înseamnă colonialismul, denunţându-i abuzurile. În plus, Casement este o personalitate care-i intrigă în continuare pe irlandezi, având în vedere presupusa sa homosexualitate, nici acum nu ştii dacă adevărată sau inventată de serviciile secrete britanice pentru a-l discredita“.

Până când vom avea plăcerea de a citi şi în limba română romanul lui Mario Vargas Llosa (n.r. – Visul celtului este în curs de traducere la Editura Humanitas şi va fi publicat în luna mai a acestui an), nu ne rămâne decât să ne imaginăm calitatea şi parfumul naraţiunii create de scriitorul peruan, căci personalitatea dinamică a lui Roger Casement îi vine acestuia ca o mănuşă. De altfel, atunci când a fost anunţat Nobelul pentru Literatură pe anul 2010, Academia Suedeză a anunţat că premiul merge la Llosa pentru „cartografierea structurilor puterii, pentru imaginile marcante ale rezistenţei, revoltei şi înfrângerii individului“. Imagini pe care Roger Casement le întruchipează cu fidelitate.

Citiți și:

Llosa, la a treia vizită în România

Mario Vargas Llosa a primit premiul Nobel pentru Literatură

Mario Vargas Llosa nu prea crede că regimul cubanez va rezista după moartea lui Fidel Castro

„Cultura e pe cale să dispară“