Marion Cotillard, premiată pentru întreaga carieră

Actriţa franceză Marion Cotillard va primi un premiu pentru întreaga carieră, la ediţia de anul acesta a galei Gotham Independent Film, care va avea loc pe 26 noiembrie, în Manhattan, New York. Punct de plecare în cariera ei internaţională, remarcabila interpretare a artistei franceze Edith Piaf din filmul ”La Mome / La vie en rose” a fost salutată printr-o ploaie de recompense, inclusiv premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă. Marion Cotillard s-a aflat pe afişul a două filme cu mare succes de casă în 2010, ”Inception / Începutul”, de Christopher Nolan şi ”Les Petits mouchoirs”, de Guillaume Canet, alături de care actriţa trăieşte o poveste de dragoste şi cu care are un băieţel. Actriţa franceză a fost văzută pe marile ecrane în lungmetrajul ”Midnight in Paris / Miezul nopţii în Paris”, de Woody Allen, care a deschis ediţia din 2011 a Festivalului de la Cannes. Cel mai recent film al ei, ”De Rouille et d\'Os”, în regia lui Guillaume Canet, a fost prezentat la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes. Marion Cotillard a fost distribuită şi în următorul film din seria ”Batman”, ”The Dark Knight Rises / Cavalerul negru: Renaşterea”, regizat de Christopher Nolan.

Premiile Gotham sunt acordate în fiecare an de asociaţia new-yorkeză Independent Filmmaker Project, care sprijină şi promovează în special filmele cu bugete mici de producţie şi care sunt finanţate şi produse în afara marilor studiouri de la Hollywood. Spre deosebire de mult mai mediatizatele Film Independent Spirit Awards, decernate de asociaţia Film Independent din Los Angeles, care a stabilit criterii mai clare pentru a determina ceea ce înseamnă un film independent, premiile Gotham analizează fiecare peliculă, de la caz la caz, pe baza unor definiţii destul de vagi. Pentru a fi eligibil, de exemplu, un film trebuie să fie realizat cu economie de mijloace, un criteriu mult mai vag decât cel folosit de Spirit Awards, al căror regulament interzice nominalizarea peliculelor produse cu un buget mai mare de 20 de milioane de dolari. Atât premiile Gotham, aflate anul acesta la a 22-a ediţie, cât şi premiile Spirit se concentrează asupra filmelor cu bugete mici de producţie, dintre care unele vor concura ulterior pentru o serie de recompense mult mai prestigioase, precum Oscarurile.