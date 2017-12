Maritimo Australia, în premieră la Constanţa

Debutantă în Class One World Powerboat Championship, Maritimo Australia a sosit, aseară, pentru prima oară la Constanţa, pregătindu-se pentru participarea la cel mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. Echipa de la Antipozi a adus în România cele două ambarcaţiuni, Maritimo 11 şi Maritimo 12, cu care a produs o mare surpriză la Marele Premiu al Norvegiei, de la Arendal, din perioada 17-19 iulie, cînd a ocupat locurile 2 şi 3. Optimişti după această reuşită, australienii visează la o victorie răsunătoare la Constanţa. “Este pentru prima oară cînd vin la Mamaia cu Maritimo, însă am mai fost aici în 2007, cu Chris Parsonage Team. Am venit direct de la Plymouth, din Anglia, unde avem cartierul general, şi am avut de străbătut peste 3.500 de kilometri. Faţă de acum doi ani, drumurile din România mi s-au părut mai bune. Sper ca lucrurile să meargă bine şi în cursă. Noi am fost surprinşi de performanţa din Norvegia pentru că, în prima etapă a sezonului, la Doha, am avut mari probleme cu motoarele. Nici la Arendal nu a mers în primele zile aşa cum ne aşteptam, dar în cursă ambarcaţiunile s-au comportat perfect. Am venit pentru victorie la Mamaia”, a explicat Jim Walter, unul dintre membrii echipei tehnice a australienilor. “Class One începe să se răspîndească în lume, iar în acest an avem o echipă din Australia. În sezonul următor, Constanţa va fi într-o companie şi mai deosebită, pentru că vor fi noi locaţii, în China şi în Brazilia. Echipa Maritimo ar putea să facă o figură frumoasă la Constanţa, mai ales după prestaţia de la Arendal, iar faptul că are două ambarcaţiuni îi măreşte şansele la victorie. Marţi vor veni şi ultimele ambarcaţiuni şi este posibil să aibă loc şi primele lansări la apă. Cel mai probabil, cei de la Maritimo vor fi primii care vor ieşi pe lac, pentru că ambarcaţiunile sînt noi şi vor să testeze apa”, a explicat Alin Vintilă, project manager Power Marine. Astăzi sînt aşteptate să sosească la Constanţa cele două echipe italiene, GiorgiOffshore Racing, cu ambarcaţiunea Giorgioffshore 18, şi Veneta Marina - Scam, cu ambarcaţiunea Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8.

Astăzi este ultima zi în care iubitorii sporturilor cu motor pot admira, în faţa centrului comercial City Park Mall, ambarcaţiunea Welmax 90 şi una dintre cele două ambarcaţiuni oficiale ale competiţiei, Nor-tech.