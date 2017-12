Maritimo Australia şi-a lansat la apă cele două ambarcaţiuni

Marile rivale din actualul sezon al Class One World Powerboat Championship, echipele Victory şi Maritimo Australia, au început deja lupta pentru cîştigarea celor două curse care vor avea loc în cadrul celui mai spectaculos eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. După ce, miercuri, Victory şi-a lansat la apă cele două ambarcaţiuni, ieri a venit rîndul australienilor, prezenţi în premieră la Mamaia. Echipa de la Antipozi a fost nevoită să facă mai multe reglaje la motoare, motiv pentru care a întîrziat ieşirea pe lac cu o oră. Chiar şi aşa, problemele tehnice au continuat, unul dintre ingineri fiind nevoit să piloteze ambarcaţiunea Maritimo 12, alături de veteranul copilot Peter McGrath, pentru a reuşi să aducă motoarele la standardul dorit. În cele din urmă, totul s-a rezolvat şi Tom Barry-Cotter, cel mai tînăr pilot din istoria Class One, a efectuat două ture de circuit alături de McGrath. În mod normal, cei doi nu fac parte din acelaşi echipaj, dar pilotul lui Maritimo 12, Giorgio Manuzzi, a ajuns la Mamaia abia aseară. Australienii au scos pe apă şi a doua ambarcaţiune, Maritimo 11, tot cu Tom Barry-Cotter în postura de pilot, secondat de această dată de copilotul Pal Virik Nilsen. La final, echipa de la Antipozi s-a declarat mulţumită de felul în care s-au comportat ambarcaţiunile, chiar dacă mai sînt ceva reglaje de făcut pînă vineri, cînd sînt programate primele antrenamente oficiale. “Îmi place circuitul, pentru că liniile drepte sînt lungi şi se ating viteze mari. Totuşi, curbele sînt destul de strînse şi periculoase şi va trebui să le abordăm cu grijă. Ne vom lupta cu Victory pentru cîştigarea curselor, dar cred că publicul va ţine cu noi, pentru că toţi s-au săturat să cîştige doar Victory”, a spus Tom Barry-Cotter. “Circuitul este bun, însă am vrut să vedem cam ce viteze se ating pentru că sînt multe curbe strînse şi nu vrem să riscăm. Pentru mine va fi prima oară cînd voi concura la Mamaia, chiar dacă am mai fost aici în urmă cu doi ani, ca membru al echipei tehnice de la Spirit of Norway”, a adăugat Peter McGrath.

Maritimo Australia este singura echipă care are team-manager o femeie, Ann-Marie Cook, implicată în Class One încă din 2002. “Pentru o femeie este mult mai greu în această postură decît pentru un bărbat, dar m-am obişnuit. Am mai fost în România în urmă cu doi ani, pentru că făceam parte din echipa tehnică a celor de la Spirit of Norway. Îmi place mult oraşul, pentru că pe o parte este marea, iar pe cealaltă lacul. Sper să cîştigăm sîmbătă sau duminică, dar aş fi mulţumită dacă am reuşi să ne clasăm în primele patru locuri cu ambele ambarcaţiuni”, a mărturisit Ann-Marie Cook.

Cadou de la Orange pentru fanii Class One

Evenimentul de la sfîrşitul acestei săptămîni va avea loc şi cu sprijinul Orange România, Tocmai de aceea, Orange le va oferi amatorilor de adrenalină posibilitatea să se urce la bordul uneia dintre super-bărcile, conduse de piloţi experimentaţi, care ating viteze de peste 250 km/h. Clienţii care se abonează sau îşi iau un accesoriu de la magazinele Orange din Constanţa au şansa, prin tragere la sorţi, să fie copiloţi în circuitul nautic mondial la Class One Romanian Grand Prix. Astăzi, de la ora 16.00, fanii acestui sport vor avea ocazia să se întîlnească şi cu echipajul format din piloţii Tom Barry-Cotter şi Pal Virik Nilsen în cadrul unei sesiuni de autografe la Orange shop Constanţa (str. Ştefan cel Mare, nr. 55). “Este al doilea an la rînd în care Orange susţine cea mai importantă competiţie nautică din lume. Sîntem încîntaţi că le putem oferi clienţilor noştri oportunitatea unică de a urca la bordul unei ambarcaţiuni de curse, de a asista la o astfel de competiţie şi chiar de a-i întîlni pe doi dintre piloţii care vor struni 900 de cai putere pe apă”, a declarat Julien Ducarroz, director comercial B2C Orange Romania. “Sîntem fericiţi să avem Orange pentru a două oară alături de noi în calitate de partener principal al Class One Romanian Grand Prix. Pentru noi este o recunoaştere a faptului că evenimentul este un succes din toate punctele de vedere. Sperăm ca acest parteneriat să devină o tradiţie în România”, a declarat Ionuţ Barbu, Director General Power Marine.

Vineri, parada ambarcaţiunilor

Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit în prima zi a competiţiei, vineri, 28 august, parada bărcilor cu motor, constănţenii şi turiştii aflaţi pe litoral putînd să admire, pe străzile oraşului Constanţa, ambarcaţiunile care vor participa la Class One Romanian Grand Prix 2009. Începînd cu ora 18.00, bărcile cu motor vor defila pe următorul traseu: sens giratoriu Hotel Rex - bd-ul Mamaia - bd-ul Al. Lăpuşneanu - str. Soveja - bd-ul IC Brătianu - bd-ul Al. Lăpuşneanu - bd-ul Mamaia.