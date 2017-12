„Maritimo Game Mania” şi-a desemnat campionii

Cea de-a II-a ediţie a concursului de jocuri pe consolă PS3 „Maritimo Game Mania” a adunat în weekend, la Maritimo Shopping Center, aproximativ 250 de pasionaţi ai jocurilor video, care s-au întrecut la competiţii de FIFA 2014, GRID 2 şi Mortal Kombat Komplete Edition. Competiţiile au debutat încă de vineri, sâmbătă a fost o zi extrem de încărcată, cu peste opt ore intense de joc, iar ieri, la prânz, a avut loc premierea.

UN NOU SUCCES Organizatorii „Maritimo Game Mania” se angajează să creeze o adevărată tradiţie din această competiţie pentru toţi constănţenii dornici să-şi încerce abilităţile la consola Play Station, nu doar pentru împătimiţi, după cum a declarat şi directorul de marketing al Maritimo Shopping Center, Marius Rusescu. „A fost un succes, cu peste 250 de persoane înscrise, care s-au bucurat de această ocazie pentru a-şi demonstra priceperea. Au fost patru câştigători la fiecare dintre cele trei competiţii, cu premii în vouchere de la partenerii noştri. Ne dorim să realizăm o atracţie din acest eveniment pe care îl realizăm anual, iar ediţia din 2014 se va desfăşura tot în noiembrie. Încercăm ca prin acest eveniment să ne adresăm tuturor celor pasionaţi de jocuri pe televizor. Avem printre noi şi profesionişti, care participă la concursuri internaţionale, dar şi amatori”, a declarat Marius Rusescu.

PREMIILE GAMERILOR Premiile oferite de organizatori au fost, ca şi anul trecut, destul de importante, cu vouchere având valori cuprinse între 250 şi 1500 de lei. La competiţia GRID 2 au fost premiaţi constănţenii: Nicolae Teodoru - locul al IV-lea, Daniel Tănasă - locul al III-lea, Vlad Rotaru - locul al II-lea şi Andrei Anton - locul I. La competiţia Mortal Kombat au fost premiaţi: Mihai Chiliment - locul al IV-lea, Costin Stroilă - locul al III-lea, Răzvan Drăgan - locul al II-lea şi Paul Nicula - locul I. Competiţia la FIFA 2014 a fost extrem de disputată între gameri care sunt şi mari pasionaţi de fotbal şi care au optat pentru super-echipe europene. În finala mică, locul al IV-lea a revenit lui Marius Ştefan, iar Arnold Vâleanu a obţinut locul al III-lea.

Finala FIFA, ultima de la „Maritimo Game Mania”, s-a disputat între Robert Lambru (Juventus Torino) şi Marian Avram (Real Madrid), cel din urmă având câştig de cauză. „Sunt bucuros, bineînţeles, am avut încredere în ceea ce ştiu să fac la acest joc. Am 21 de ani, sunt pasionat de jocuri şi de fotbal, iar în viaţa reală ţin cu Real Madrid. Am participat şi la competiţii internaţionale de FIFA, iar la „Maritimo Game Mania” am participat şi anul trecut, când am luat locul al II-lea. În medie, mă joc în jur de două ore pe zi, iar înainte de turnee importante, joc până la cinci ore într-o zi”, a declarat câştigătorul competiţiei FIFA 2014, constănţeanul Marian Avram.