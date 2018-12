Marius Copil, cel mai bun loc din carieră în clasamentul ATP

Tenismanul român Marius Copil a urcat trei locuri în clasamentul ATP dat publicităţii luni şi ocupă locul 57, cel mai bun din cariera sa, cu 888 de puncte. „Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta pentru mine. A fost un an greu, cu multe încercări, dar asta m-a ambiționat și mai mult să îmi ating obiectivele. Am obținut victorii importante și sunt bucuros că am reușit, după turneul de la Basel, să depășesc cea mai bună clasare din cariera mea. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase și pentru susținerea necondiționată. Le citesc de fiecare dată și sunt mândru să fiu urmărit de asemenea oameni frumoși. Pentru anul viitor îmi doresc să vă scriu un nou mesaj de mulțumire din postura unui jucător aflat în top 30”, a fost mesajul lui Marius Copil postată pe pagina de Facebook.

Următorii tenismeni români din ierarhia ATP la simplu se află pe următoarele poziții: 285 (284). Dragoș Dima 173p, 536 (552). Nicolae Frunză 62p, 581 (586). Bogdan Apostol 53p, 634 (645), Vasile Ghilea 43p.

La dublu, tenismanul constănțean Horia Tecău avansat de pe locul 31 pe locul 27, cu 2.700 de puncte, după ce a disputat finala turneului de la Paris.

Sârbul Novak Djokovic a revenit pe prima poziţie după aproape trei ani, cu 8.045 de puncte, fiind pentru a 224-a săptămână în carieră pe locul 1 ATP. Djokovic este urmat de spaniolul Rafael Nadal, cu 7.480 de puncte, şi de elveţianul Roger Federer, cu 6.020 de puncte.