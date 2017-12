Marius Moga îşi încearcă norocul la Eurovision cu Dalma

Marius Moga, un compozitor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, îşi încearcă, şi în acest an, norocul la Eurovison. Una dintre piesele sale din concurs este interpretă de Dalma, o tînără interpretă din Braşov, care s-a înscris pentru prima dată la Eurovision. Piesa „Love Was Never Her Friend”, cu care interpreta va încerca să cucerească publicul, este creată de Marius Moga, care îi este manager Dalmei. „Piesa a fost compusă aproape dintr-o suflare. Eram cu Marius la studio, el a început o linie melodică, eu am venit cu sugestii. După cîteva ore, aveam melodia, textul şi scenariul pentru videoclip! Este o piesă atît de specială, ca o bijuterie, încît s-a lipit de mine din prima. Foarte rar mi se întîmplă să îmi placă ceva atît de mult. Toţi cei care au ascultat-o au fost impresionaţi: unii au plîns, alţii au zîmbit, pe unii i-a pus pe gînduri, alţii au devenit nostalgici”, a spus Dalma.

„Love Was Never Her Friend” este o baladă care vorbeşte despre nevoia de dragoste şi sacrificiile pe care le facem pentru aceasta. „Îmi doresc ca prin ceea ce cînt şi prin felul cum cînt să transmit senzaţii, sentimente, idei. Să nu las pe nimeni indiferent. Să schimb măcar pentru o secundă o părticică din fiecare”, a subliniat tînăra interpretă.