Marius Nae, la un pas să se despartă de Farul

Speranţele oficialilor Farului de a obţine o sumă importantă prin plecarea lui Marius Nae la o altă echipă par să se fi spulberat. Mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani este aproape de a fi declarat liber de contract, în ciuda recursului făcut de gruparea de pe litoral. După ce a cîştigat litigiul cu Farul la Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, Nae are şanse mari să obţină o hotărîre definitivă favorabilă şi din partea Curţii de Arbitraj pentru Fotbal. Cazul său a fost luat în discuţie, ieri, de către membrii comisiei, în prezenţa jucătorului. Surprinzător, clubul constănţean nu a fost reprezentat la şedinţă pentru a-şi susţine cauza, chiar dacă s-au achitat 5.000 de lei pentru a face recurs la hotărîrea iniţială. “Noi am trimis hîrtiile necesare. Nu ştiu dacă a fost prezent avocatul care ne reprezintă”, a spus directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. “Din cîte am înţeles, Farul nu a venit cu nicio altă dovadă faţă de prima judecată, aşa că nu văd cum aş putea pierde. Singura problemă se pune în privinţa sumei pe care clubul trebuie să mi-o plătească”, a declarat Marius Nae. O decizie oficială se va lua abia luni, în cazul unei hotărîri favorabile Nae devenind liber de contract în aceeaşi zi.

Altfel, jucătorii Farului au efectuat, ieri, o vizită medicală completă la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti. Elevii lui Ion Marin au trecut pe la 20 de cabinete, rezultatele finale urmînd să fie comunicate săptămîna viitoare.