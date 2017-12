Internaţionalul Marius Novanc, ultima oară la Pandurii Tg. Jiu, a semnat aseară un contract valabil până în vara anului 2012 cu campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa. În vârstă de 30 de ani, Novanc a fost titularul postului de pivot în reprezentativa României la CM din Suedia şi are acum dificila misiune de a face uitată absenţa lui Silviu Băiceanu, care, cel mai probabil, va rata returul din cauza operaţiei de la genunchi. „M-am gândit mult la viitorul meu când a trebuit să decid la ce echipă voi merge. Am avut şi alte oferte, însă cea a HCM-ului a fost superioară celorlalte din toate punctele de vedere. M-am gândit şi la ce posibilităţi sunt la Constanţa şi mă bucur că am ajuns aici. Vă spun sincer că îmi doream de mai mult timp să joc la HCM pentru că este un club cu un palmares foarte bogat şi care an de an îşi propune obiective tot mai importante. A contat şi faptul că la HCM sunt mulţi dintre colegii de la naţională şi aceştia m-au făcut să înţeleg de ce este bine să aleg Constanţa. Pentru acest sezon îmi doresc să depăşim faza grupelor în Liga Campionilor, să câştigăm campionatul, iar din viitorul sezon să formăm o echipă şi mai puternică, care să pună probleme serioase oricărui adversar din Europa. În acest moment lotul HCM-ului este net superior valoric celui al Odorheiului şi cred că vom ieşi campioni“, a declarat noul jucător al campioanei României. După ce aseară a făcut cunoştinţă cu noii colegi, Novanc a plecat la Bucureşti, iar sâmbătă, în al doilea meci de verificare cu Ştiinţa Bacău, ar putea debuta în tricoul HCM-ului. „Este un lucru bun că a venit Novanc, un jucător cu experienţă care cred că îl poate înlocui pe Băiceanu. Novanc poate să ne ajute astfel în această a doua parte a sezonului, care va fi foarte dificilă“, a precizat antrenorul Ion Crăciun. De ieri, la antrenamente au revenit şi cei şase internaţionali români de la HCM care au participat la CM din Suedia. „Va urma o perioadă foarte grea, cu multe meciuri şi trebuie să fim foarte bine pregătiţi. Eu revin şi după o perioadă mai dificilă, în care am fost accidentat, motiv pentru care am şi jucat puţin la Mondiale. Încă mai resimt unele dureri, însă mă simt din ce în ce mai bine“, a mărturisit Alexandru Csepreghi. Astăzi, de la ora 18.30, HCM Constanţa va disputa, la Sala Sporturilor, prima partidă amicală în compania formaţiei Ştiinţa Bacău. Cel de-al doilea meci dintre cele două echipe va avea loc sâmbătă, de la ora 9.30, tot în Sala Sporturilor.