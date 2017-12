Marius Ştefan Marin, în paşi de dans spre performanţă

Poveştile de viaţă frumoase, emoţionante, nu au anotimp. Ele se pot „auzi” şi „asculta” în fiecare zi, nu doar în preajma celor două mari sărbători creştine din an, atunci când se face apel la latura sensibilă a fiecăruia dintre noi. Dar parcă în aceste zile ele găsesc mai multă disponibilitate din partea celor care doresc să se înconjoare de frumos.

O astfel de poveste este şi cea a lui Marius Ştefan Marin, care a descoperit că viaţa este sinonimă cu armonia în paşi de dans. Până să fie descoperit şi îndrumat pe drumul sinuos, dar plin de satisfacţii, al muzei Terpsichore, de coregrafa Stela Cocârlea, fostă balerină, viaţa nu-i oferise prea multe bucurii în casa bunicilor din Lumina, care îl cresc cu dragoste părintească de la vârsta de trei ani. „În urmă cu aproape un an, în urma unei discuţii între bunicul meu, care dorea să fac un sport şi doamna Stela Cocârlea, am descoperit dansul. Aceasta i-a înmânat bunicului meu o listă cu trei variante: balet, dans sportiv şi dans contemporan. Am ales dansul sportiv, deoarece, la vremea aceea, baletul mi se părea cam... straniu”, a spus Marius Ştefan, în prezent elev în clasa a IX-a la Colegiul Naţional de Arte (CNA) „Regina Maria”, secţia coregrafie, la clasa profesoarei Silvia Mitroi.

„Niciodată nu ştii de unde apare talentul, de aceea poate ziua în care l-am întâlnit pe Marius a fost una hotărâtă deja pentru destinul lui. Am fost în piaţă, printre tarabele bunicului, în decorul format de legume şi zarzavaturi, să găsesc şi să testez un real talent. Imediat mi-am dat seama că e născut pentru dans şi de aceea am făcut tot posibilul să îl ajut să urmeze acest drum”, a spus coregrafa Stela Cocârlea. Aşa a început aventura în paşi de dans, la Clubul de Dans Sportiv Forever Dance obţinând, sub îndrumarea lui Iulian Ghencea, o mulţime de diplome, iar apoi la CNA „Regina Maria”, unde Marius Ştefan Marin studiază baletul clasic.

În ciuda piedicilor de orice natură, Marius, care a împlinit 15 ani, săptămâna trecută, îşi doreşte să ajungă precum Mikhail Baryshnikov, cel care a reuşit performanţa de a face 11 piruete „dintr-o suflare”.