Marius Şumudică, noul antrenor al FC Farul

După ce negocierile cu Marius Lăcătuş şi Marin Barbu nu au dus la un acord, noii investitori de la FC Farul au numit, ieri, un antrenor-surpriză pe banca tehnică a grupării de pe litoral. Astfel, oficialii constănţeni au ajuns la un acord cu Marius Şumudică, fostul atacant de la Sportul Studenţesc şi Rapid Bucureşti, care a mai pregătit în alte două echipe din liga secundă, Progresul Bucureşti şi FC Ploieşti. În vîrstă de 38 de ani, Şumudică va semna un contract pe două sezoane cu FC Farul, avînd drept prim obiectiv promovarea în Liga I. “Marius a semnat pe doi ani. În primul sezon are obiectiv clar promovarea în Liga I, iar în al doilea construirea unei echipe care să nu aibă emoţii la retrogradare”, a spus viitorul preşedinte sau manager general al clubului constănţean, Mircea Crainiciuc. “În cel mult două zile vom parafa înţelegerea. Deocamdată, am ajuns doar la un acord verbal. Pentru mine este o mare provocare. FC Farul este un brand, una dintre echipele titrate din România şi înseamnă un pas înainte în cariera mea. Vreau să-mi duc munca la final şi să promovăm în prima ligă, lucru pe care l-aş fi reuşit şi cu Progresul Bucureşti, dacă nu se desfiinţa. Farul trebuie să revină acolo unde este locul, pentru că nici ca infrastructură, nici la alte capitole, nu merită să fie în liga secundă”, a declarat Şumudică.

Noul antrenor şi-a stabilit deja staff-ul tehnic, urmînd să fie secondat de Radu Crăciunesscu, cel cu care a mai lucrat şi la Progresul şi FC Ploieşti, şi de actualul antrenor cu portarii de la Farul, Constantin Gîrjoabă. Şumudică intenţionează să mai facă o mutarea surprinzătoare, prin aducerea lui Bogdan Andone, fostul jucător de la Rapid, care evoluează în Cipru. “Va fi greu, dar încerc să-l aduc la Constanţa pe Bogdan Andone, care este şi cumnatul meu. Avem nevoie de jucători cu experienţă, iar el ar putea fi antrenor-jucător. Nu am apucat să mă întîlnesc cu jucătorii, dar pe cei mai mulţi îi ştiu, pentru că am urmărit pe micul ecram meciurile Farului. Vom evalua lotul pe care îl avem, dar intenţionez să aduc şi cîţiva jucători cu care am lucrat la Progresul. Vreau să creez un grup unit, aşa cum am făcut pe unde am antrenat. Important este ca Farul să promoveze, lucru care nu va fi uşor, pentru că sînt multe echipe bune în Seria I”, a spus Şumudică. Noul tehnician al constănţenilor nu se teme de reacţia spectatorilor, în ciuda trecutului său rapidist: “Am un trecut rapidist, dar sînt profesionist şi am venit să fac treabă la Constanţa. Voi fi cu sufletul alături de Farul şi sper să readucem spectatorii la stadion”.

Jucătorii vor face cunoştinţă cu noul antrenor astăzi, la ora 17.30, cînd este programată o primă şedinţă de pregătire. “Mă voi întîlni cu băieţii, apoi vom demara antrenamentele cît mai repede. Primul stagiu de pregătire va fi la Constanţa, iar pentru al doilea cantonament avem de ales între Italia şi Austria”, a dezvăluit Şumudică.

Tot azi, de la ora 18.00, are loc Adunarea Generală a Membrilor Fondatori ai FC Farul, şedinţă la care va fi prezent şi noul patron al grupării de pe litoral, Giani Nedelcu.