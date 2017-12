Marius Șumudică va fi demis la finalul sezonului

Marius Şumudică a spus la ProSport Live că va fi pus pe liber de Astra la finalul sezonului din Liga 1, deoarece conform regulamentului FRF clubul nu poate avea angajat un om interzis din activiatatea fotbalistică. Tehnicianul liderului spune că suspendarea sa va intra în vigoare pe 8 iunie.

"Din vară probabil voi fi concediat de cei de la Astra, pentru că nu mai putem continua având în vedere că voi fi suspendat două luni. Am avut o discuţie cu juristul clubului şi mi-a argumentat că există un articol în regulamentul federaţiei, că un club nu poate angaja sau avea în organigramă un om care este interzis în activitatea fotbalistică. Eu sunt în această situaţie de pe 8 iunie şi probabil că Astra îşi doreşte să angajeze un antrenor... Atunci se joacă cupele europene, e normal. Nu mă întorc după expirarea suspendării de două luni.

Marius Şumudică a dezvăluit şi cele două partide din Liga 1 pe care a mizat sume de bani fiind vorba de partide disputate de două rivale din play-off, Dinamo şi Pandurii, în sezonul regulat.

Am jucat două meciuri din Liga 1: Dinamo acasă cu Iaşiul. Am zis că bate Dinamo şi au făcut egal. Şi încă un meci Pandurii acasă cu Botoşani. Am zis că bate Pandurii şi a bătut Botoşani. Conte a fost suspendat pentru pariuri şi acum e antrenor la Chelsea. Conte a fost suspendat şase luni după un meci despre care ştia că e aranjat. În Anglia au fost jucători suspendaţi patru luni, dar au fost lăsaţi să antreneze", a mai spus Marius Şumudică la ProSport LIVE.

Cele două meciuri despre care a vorbit Şumudică sunt partide jucate în luna decembrie 2015: Dinamo - CSMS Iaşi, scor 0-0, şi Pandurii - FC Botoşani 0-3.