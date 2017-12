Marius Ursoi, martor în procesul fraţilor Vasea

Marius Ursoi, unul dintre apropiaţii fraţilor Vasea, a fost audiat, la sfârşitul săptămânii trecute, ca martor în dosarul în care fraţii Traian şi Mihăiţă Vasea, Cristian Marian Gheorghiu, zis Cristel, Victor Şerban, zis Gogu, sunt judecaţi pentru implicare în mai multe reglări de conturi cu membrii clanului rival „Spaniolu”. În acelaşi dosar este judecat şi Cristian Gherghişan, fost membru al grupului „Spaniolu”. Ursoi a fost chemat la instanţă pentru a spune ce s-a întâmplat pe 15 martie 2006 la pizzeria Angelli şi ce ştie despre scandalurile de la club Oxford, Crazy Horse şi de la hotelul Flora, din noaptea de 11 spre 12 august 2006. Ursoi a declarat că singurul incident în care a fost implicat direct a fost cel de la pizzeria Angelli. „Am intrat în local şi m-am întâlnit cu Cristel şi alte două persoane. Am început să discut în contradictoriu cu Florin Sârbu, zis Ţo, care se afla în local. I-am cerut acestuia explicaţii în legătură cu un scandal petrecut la o sală de sport, cu câteva zile înainte de a ne întâlni la pizzerie. În timpul discuţiei amiabile a apărut Cristian Gherghişan, care m-a lovit cu palma în cap, pe la spate. M-am ridicat şi am început să ne certăm. Gherghişan a scos un pistol şi l-a îndreptat spre mine, moment în care l-am împins şi am ieşit afară, însoţit de Cristel şi de Gogu. Gherghişan s-a luat după mine şi a tras trei focuri spre locul în care eram, apoi mi-a strigat să mă întorc că pistolul este cu bile de cauciuc. Gherghişan a fost luat de prietenii lui, care l-au urcat într-o maşină şi au plecat. Eu m-am întors în local, am plătit consumaţia şi am plecat”, a declarat Ursoi. El a ţinut să precizeze că dacă ar fi avut intenţia să stârnească o bătaie, ar fi făcut-o în clipa în care a intrat în local. „I-am fi bătut pe toţi de acolo dacă eram aşa de cretini, de idioţi şi de golani cum ne crede lumea!”, a adăugat Marius Ursoi. Amintim că fraţii Vasea şi complicii lor sunt judecaţi pentru tentativă de omor, vătămare corporală gravă, tulburarea liniştii şi ordinii publice şi distrugere. Precizăm că cel de-al cincilea complice al fraţilor Vasea, Usein Sali, a decedat în timpul procesului, iar moştenitorii lui au rămas să se judece în numele lui. Potrivit procurorilor, una dintre cele mai sângeroase reglări de conturi între grupările „Fraţii” şi „Spaniolu” s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2007, într-un club din cartierul Tomis Nord, în imediata apropiere a sediului Secţiei 2 Poliţie. Stila Sarafu, de 24 de ani, Ionuţ Chiujda, de 27 ani, Ionuţ Vanghelici, de 27 ani, şi Bogdan Vera, de 25 ani, toţi din Constanţa, au fost atacaţi de fraţii Vasea şi acoliţii lor, înarmaţi cu bâte şi cuţite. Stila Sarafu, una dintre victimele agresiunii, s-a ales cu mai multe plăgi tăiate în zona scalpului şi cu ambele braţe fracturate, pentru vindecarea vătămărilor suferite fiindu-i necesare 110 zile de îngrijiri medicale.