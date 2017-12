Mark Cavendish s-a retras din Turul Franței pentru a se concentra pe Jocurile Olimpice

După ce a obținut patru victorii de etapă la actuala ediție, ciclistul britanic Mark Cavendish a decis să se retragă din Turul Franței, marți, în a doua zi de pauză, pentru a se concentra pe Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, programate în luna august. Rutierul în vârstă de 31 de ani de la echipa Dimension Data vrea să câştige pentru prima dată medalia olimpică de aur, astfel că a renunţat la ultimele cinci etape din Le Tour 2016. „După căldura și intensitatea din etapele trecute, am analizat nivelul de oboseală la care am ajuns şi am concluzionat că, dacă aş fi continuat, riscam să pun în pericol celălalt mare obiectiv al meu din acest an, Jocurile Olimpice. Nu a fost o decizie uşoară să renunţ la această competiţie, pentru că o respect foarte mult”, a spus Cavendish. Cu cele patru victorii de etapă obţinute în acest an, el a ajuns la un total de 30 şi s-a apropiat de recordul all-time deţinut de fostul rutier belgian Eddy Merckx: 34 de victorii. Mark Cavendish a purtat și tricoul galben în Turul Franței, după ce s-a impus în prima etapă.

Din ediţia cu numărul 103 a Turului Franţei au mai rămas cinci etape, dintre care patru vor avea loc în Munţii Alpi.

