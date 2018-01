Mark Hamill revine în rolul Luke Skywalker, după 34 de ani

Actorul american Mark Hamill se întoarce, după nu mai puțin de 34 de ani, în rolul Luke Skywalker în episodul al VIII-lea al celebrei saga "Star Wars", care i-a adus celebritatea mondială încă de la vârsta de 16 ani. După o apariție cu totul efemeră în "The Force Awakens", Mark Hamill are de această dată un rol central în "The Last Jedi", deși bătrânul Luke Skywalker l-a surprins pe actorul titular, care s-a declarat "înmărmurit" de modul în care a evoluat personajul. Ca milioane de fani din întreaga lume, Mark Hamill a așteptat și el cu nerăbdare să-l vadă din nou în acțiune pe legendarul personaj Luke Skywalker. În filmul "Star Wars: The Force Awakens" din 2015 — care reia acțiunea celebrei saga din momentul în care a lăsat-o în "Return of the Jedi" (1983) — celebrul cavaler Jedi a avut o apariție de doar câteva secunde la finalul filmului, chiar înainte de generic. În episodul al VIII-lea, "Star Wars: The Last Jedi", personajul va fi unul cât se poate de central, dar nu așa cum se așteaptă toată lumea, scrie revista People pe site-ul său, cu câteva zile înainte de lansarea filmului de vineri. În interviul acordat revistei, Hamill afirmă că se aștepta să facă mult mai mult în "The Force Awakens", plecând de la schițele poveștii pe care le văzuse după ce a semnat un contract pentru reluarea rolului său emblematic. Povestea nu a mers însă în direcția în care credea el. "Într-un fel a fost o binecuvântare deghizată pentru că am avut parte de toată distracția participării, fără presiunea de a trebui să fac ceva substanțial. De data asta însă este ceva diferit", a declarat el pentru suplimentul special al People intitulat "Star Wars: The Ultimate Guide to The Last Jedi".