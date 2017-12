Mark Lester, tatăl biologic al copiilor lui Michael Jackson?

Cel mai bun prieten al lui Michael Jackson, Mark Lester, crede că este tatăl biologic al primilor doi copii ai starului, Prince Michael şi Paris Jackson şi îşi doreşte să solicite un test ADN în acest sens. Mark Lester, care a jucat în filme când era copil, susţine că Michael Jackson i-a cerut să doneze spermă cu un an înainte ca primul fiu al superstarului, Prince Michael, să se nască. După Prince Michael, care acum are 16 ani, s-a născut Paris Jackson, care în prezent are 15 ani. Lester, în vârstă de 54 de ani şi tată a patru copii, a declarat pentru ”Sunday People”: ”După ce Michael m-a rugat să donez spermă pentru el, am uitat complet de asta. Era un tată grozav pentru copiii săi, i-a crescut minunat, era extraordinar cu copiii, aşa că nu m-am gândit atunci la asta, dar e o posibilitate ca eu să fiu tatăl biologic al celor doi. Nu aş face testul ADN fără permisiunea copiilor, dar când vor deveni majori, şi nu mai e mult până atunci, şi dacă vor dori asta, voi face acest test. Este alegerea lor. Nu vreau să le spun ce să facă. Nu vreau decât să fiu pentru ei ceea ce Michael a vrut să fiu, un naş”.

Mark Lester a fost prietenul lui Michael Jackson, timp de 30 de ani şi a declarat că nu i-a mai fost permis să vadă copiii din 2009, de la ceremonia de înmormântare a artistului, dar i-a invitat pe aceştia să îl viziteze. Katherine Jackson, mama lui Michael Jackson, care este tutorele legal al lui Prince Michael, Paris şi al fratelui lor de 11 ani, Blanket, a cerut ca investigaţiile referitoare la datele biologice ale copiilor să fie stopate, în procesul de omor din culpă pe care familia l-a înaintat împotriva AEG Live. Katherine Jackson a spus că juriul nu trebuie să ştie cine sunt părinţii biologici ai copiilor. Între timp, Paris Jackson a reluat întâlnirile cu mama sa biologică, Debbie Rowe. Aceasta din urmă a semnat o înţelegere cu mama lui Michael Jackson, în 2009, după moartea artistului, prin care îi sunt permise vizitele supravegheate. Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, în 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale şi în clinicile medicale, pe care starul îl folosea la domiciliu, ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray.