Mark Owen s-a căsătorit!

Cântăreţul britanic membru al trupei Take That, Mark Owen, a legalizat, duminică, în Scoţia, relaţia sa de lungă durată cu actriţa Emma Ferguson. Potrivit presei britanice, câteva sute de fani s-au adunat în faţa bisericii din parohia Cawdor pentru a asista la căsătoria starului pop, care a sosit la ceremonie însoţit de colegii săi din trupa Take That, Gary Barklow, Howard Donald şi Jason Orange. Şi Robbie Williams, care a părăsit Take That în 1995 pentru a urma o carieră solo, a sosit în Scoţia, la bordul unui avion particular, pentru a fi prezent la căsătoria fostului său coleg.

Mark Owen şi Emma Ferguson au preferat să organizeze o ceremonie restrânsă, la care au participat doar 50 de invitaţi, printre care s-au aflat şi cei doi copii ai cuplului, Elwood şi Willow Rose. Petrecerea de după ceremonia religioasă a avut loc la Castelul Cawdor, unde componenţii trupei Take That s-au distrat atât de bine că au şi cântat câteva dintre hiturile lor.