Mark Owen s-a internat la dezalcoolizare

Cântăreţul britanic Mark Owen s-a internat într-o clinică de dezalcoolizare, vineri, încercând astfel să îşi salveze căsnicia, după ce a recunoscut că a avut cel puţin zece aventuri în ultimii cinci ani. Potrivit presei britanice, cântăreţul în vârstă de 38 de ani a fost obligat de soţie să ia această decizie şi să pună capăt relaţiei de cinci ani pe care a avut-o cu contabila familiei, Neva Hanley, o tânără de 24 de ani. Membrul trupei Take That a fost dat afară din propria casă de soţia lui, Emma, şi nu a mai avut ce face decât să accepte internarea într-o clinică specializată în tratarea dependenţei de alcool şi va urma un program de terapie intensivă, pentru a învinge şi celelalte tipuri de dependenţă de care suferă. La rândul ei, Emma Owen este devastată şi a renunţat să mai poarte verigheta. Nu se ştie dacă va alege să lupte pentru a-şi salva mariajul sau îl va părăsi pe soţul său.

Vineri după-amiază, Mark şi Emma Owen au fost surprinşi de fotografii britanici în timp ce intrau împreună în reşedinţa lor în valoare de 2,5 milioane de euro, din sudul Londrei, pentru a discuta despre viitorul familiei lor. Cuplul are doi copii, Elwood, de trei ani, şi Willow Rose, de un an. Mark şi Emma s-au căsătorit abia în octombrie 2009, după o relaţie de cinci ani. Una dintre cele zece aventuri ale solistului, cea cu Neva Hanley, a continuat de-a lungul ultimilor cinci ani, cei doi petrecând ultima noapte împreună doar cu câteva săptămâni înainte de căsătoria cântăreţului. O altă întâlnire a celor doi a avut loc la o săptămână după naşterea fiicei lui Owen. Celelalte aventuri ale sale au fost relaţii de o noapte, în timpul turneelor pe care Mark Owen le-a susţinut cu trupa sa. Starul britanic, care a recunoscut că dependenţa sa de alcool i-a afectat căsnicia, a încercat să îi ceară scuze public soţiei sale, temându-se că Neva Hanley va face publică aventura lor. Prietenii cuplului au declarat că aceasta l-ar fi ameninţat deja pe cântăreţ că va veni să îl vadă la reşedinţa familiei şi că o va suna pe soţia sa.

La doar câteva zile după ce Mark Owen a făcut mărturisiri jenante, un alt membru al trupei Take That este implicat într-un scandal de infidelitate. Howard Donald ar fi avut o aventură cu o frumoasă olandeză măritată, Merith Van Onselen, în vârstă de 28 de ani. Starul, în vârstă de 41 de ani, poza într-un iubit şi un tată desăvârşit pentru Marie Christine Musswesseles şi fiica lor, Lola, însă trăia în paralel, în casa lui din Londra o altă poveste de dragoste. Cea care a rupt tăcerea a fost Merith Van Onselen. Cei doi s-au cunoscut în iulie 2008, într-un club din Berlin. „A lăsat clar de înţeles că mă place. Dar că a fumat iarbă ca să îşi facă curaj şi să-mi spună. Prima dată când l-am întâlnit, i-am spus că sunt măritată şi şi-a luat o faţă tristă şi a ridicat din umeri. Am crezut că acesta este sfârşitul”, a povestit aceasta. Însă, Howard Donald a bombardat-o timp de şase luni cu email-uri. I-a trimis chiar o fotografie în care fuma cannabis, spunându-i: „Este o poză oribilă, dar îmi place privirea de după fum”. „Într-o zi am cedat. A fost o relaţie pasională. Era mare amator de sex. Vroia sex extrem de excitant şi cu siguranţă a primit ceea ce a căutat”, a completat frumoasa. După o nouă reîntâlnire cu starul, Merith s-a întors la Haga şi i-a cerut divorţul soţului ei, după zece ani de mariaj. „Era foarte supărat şi continua să mă întrebe de ce Howard? De ce cineva de la Take That? Dar mariajul meu nu mai mergea de mult timp şi îmi doream divorţul”. Femeia a început să petreacă din ce în ce mai mult timp la casa din Londra a cântăreţului şi a ajuns să îi cunoască şi pe ceilalţi membri ai trupei. Cei doi s-au întâlnit ultima dată în luna octombrie a anului trecut. După care a încetat să o mai invite la Londra şi să îi mai răspundă la mesaje. Howard Donald a sunat-o apoi înainte de Crăciun ca să îi spună că s-a despărţit de soţie sa, Marie. A lăsat de înţeles că vrea să vorbească cu ea doar ca prietenă. De atunci au mai vorbit de vreo câteva ori, dar aparent relaţia lor se terminase.