Mark Owen se însoară!

Veste tristă pentru admiratoarele lui Mark Owen. Frumosul trupei Take That s-a hotărît, în sfîrşit, să se însoare cu iubita lui de multă vreme, Emma Ferguson. Cuplul, care are deja doi copii, Elwood Jack, de 3 ani şi Willow Rose, de nouă luni, îşi va uni destinele în Scoţia, în luna noiembrie. Surse apropiate cuplului susţin că petrecerea de nuntă, care se va ţine la un castel din Highlands, va fi extrem de privată. Membrii trupei, Gary Barlow, Jason Orange şi Howard Donald, se vor număra printre invitaţi, ca de altfel şi fostul lor coleg, Robbie Williams.

Mark Owen, de 37 de ani şi actriţa Emma Ferguson au început să facă planuri pentru ceremonie imediat după ce turneul formaţiei Take That, Circus, s-a încheiat, în luna iulie. ”Va fi un mod perfect pentru Mark de a încheia un an care a fost perfect”, au continuat apropiaţii starului. Mark Owen a cerut-o de nevastă pe iubita sa încă din 2006, dar de atunci pur şi simplu nu au găsit timpul necesar organizării unei nunţi de vis şi a lunii de miere.