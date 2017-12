Mark Wahlberg a primit o Stea pe Walk of Fame

Actorul american Mark Wahlberg a primit, joi, o stea pe celebrul Walk of Fame din Hollywood. Acesta a primit cea de-a 2.414-a stea de pe bulevardul celebrităţilor din Los Angeles, ca un semn de recunoaştere a talentului său de rapper, model, actor şi producător de film. Prezent la ceremonie, actorul Will Ferrell, alături de care Mark Wahlberg joacă în comedia ”The Other Guys”, a glumit pe seama colegului său de generaţie, pretinzând că îl confundă cu actorul Matt Damon. ”Sunt bucuros că mă aflu aici. Am devenit un fan al lui Mark imediat după ce am cumpărat caseta video cu exerciţii fizice lansată de el. Şi mi-au plăcut toate filmele lui din seria Jason Bourne”, a declarat Will Ferrell.

Mark Wahlberg, însoţit la această ceremonie de soţia sa, Rhea şi de cei patru copii ai lor, a recunoscut că a fost extrem de surprins atunci când a fost anunţat că va primi o stea pe Walk of Fame: ”Sunt foarte bucuros că sunt aici, alături de copiii mei. Când mi s-a spus că voi primi o stea, am crezut că e o glumă foarte bună”. Mark Wahlberg are, la cei 38 de ani ai săi, un curriculum vitae ieşit din comun chiar şi pentru criteriile hollywoodiene. După ce a stat în închisoare pentru trafic de droguri şi vătămări corporale, a făcut parte dintr-o boy\'s band. A devenit apoi un cântăreţ de rap de succes şi a fost imaginea unei celebre mărci de lenjerie de corp. S-a impus ca actor cu rolul din ”Boogie Nights / Jurnalul unei vedete de film porno”, în 1997. Recent, a fost distribuit în filmul ”The Lovely Bones / Din raiul meu”, o adaptare a popularului roman scris de Alice Sebold, regizat de un alt nume sonor al cinematografiei mondiale, Peter Jackson. Actorul american va avea un program destul de încărcat în viitorul apropiat, jucând în peliculele ”Date Night” şi ”The Fighter”, ambele aflate în etapa de postproducţie, iar în curând va putea fi văzut pe marile ecrane în comedia ”The Other Guys”.