Marko Samardzic, noul libero al echipei CVM Tomis

Aşa cum am mai anunţat, meciul de joi cu Fenerbahce Istanbul a fost ultimul la CVM Tomis pentru libero-ul Vladislav Ivanov, internaţionalul bulgar şi gruparea constănţeană căzând de acord să rezilieze contractul. Conducerea vicecampioanei României l-a legitimat imediat pe internaţionalul sârb Marko Samardzic, care va avea drept de joc la Tomis numai în Liga Campionilor. El va putea juca în Divizia A1 doar începând cu prima etapă din retur, programată în ianuarie 2013.

ŞASE ANI TITULAR LA NAŢIONALA SERBIEI. Samardzic (29 de ani, 1,90 m) a efectuat ieri primul antrenament alături de noii săi coechipieri şi se află printre jucătorii care au plecat astăzi la Istanbul. El a evoluat în carieră pentru echipele Steaua Roşie Belgrad (2000-2005, un titlu de campion şi dublu câştigător al Cupei Serbiei), Vojvodina Novolin Novi Sad (2005-2007, campion şi vicecampion naţional), Tours Volley-Ball (2007-2008), Trefl Gdansk (2008-2009) şi Aris Salonic (2009-2012). A jucat pentru naţionala Serbiei în perioada 2004-2010, fiind dublu medaliat cu bronz la Campionatul European (2005 şi 2007) şi medaliat cu bronz la Campionatul Mondial (2010). De asemenea, s-a clasat pe locul 2 cu Serbia în Liga Mondială (2005, 2008 şi 2009), fiind declarat cel mai bun libero al competiţiei în 2005.

„Mă bucur că am ajuns la această echipă, despre care în ultimii şase-şapte ani se vorbeşte frumos în voleiul din Europa. Tomis Constanţa este un club serios, care îşi doreşte performanţa, şi de aceea am ales să vin aici. În plus, echipa joacă şi în Liga Campionilor, cea mai tare competiţie de cluburi din lume, ceea ce pentru oricine reprezintă o excelentă motivaţie. Sper să ajut şi eu echipa să obţină rezultate cât mai bune în Liga Campionilor”, a spus Samardzic. El a mai jucat în Sala Sporturilor din Constanţa cu Vojvodina, pe 7 decembrie 2005, în Top Teams Cup, sârbii învingând atunci cu 3:1. „Sunt cam şapte ani de atunci şi mare lucru nu îmi mai amintesc, în afară de faptul că era foarte multă lume în sală şi au fost ceva probleme cu arbitrii”, a declarat noul jucător al Tomisului, echipă la care pe atunci evoluau, printre alţii, Tănăsescu şi Began.

CVM TOMIS AJUNGE ASTĂZI LA ISTANBUL. Voleibaliştii constănţeni au plecat în această dimineaţă spre Istanbul, pentru meciul de mâine cu Fenerbahce Grundig, din etapa a patra a Grupei E din Liga Campionilor. Iată lotul pe care antrenorii Radovan Gacic şi Erkan Togan se vor baza în această partidă: Gonzalez şi Lescov - coordonatori; Ojansivu - universal; Spînu, Stancu, Laza şi Bojovic - centri; Bojic, Terzic, Borota şi Merkushev - extreme; Tănăsescu şi Samardzic - libero.

„Aştept să jucăm la fel de bine cum am făcut-o joi, la Constanţa, să urmăm planul tactic al meciului. Vom juca foarte concentraţi, dar în acelaşi timp fără presiunea rezultatului, pentru că, totuşi, de cealaltă parte a fileului nu va fi o echipă oarecare, ci Fenerbahce Istanbul. Aştept de la jucători să lupte pentru fiecare punct, pentru fiecare minge, iar dacă adversarul ne va da cea mai mică şansă de a învinge, nu o vom refuza”, a declarat Gacic.

Partida dintre Fenerbahce Grundig Istanbul şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa va avea loc miercuri, în sala “Burhan Felek” din Istanbul, cu începere de la ora 20.00, şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport 3.