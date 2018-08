Mârlanii care nu-și țin mâinile și remarcile acasă riscă pușcăria

07:56:20 / 03 August 2018

lege ptr amarasteni

Patronii au liber oricind niciuna nu va cricni vreodata in plus au ele initiativa cind e vorba de avansari,prime,mariri salarii si sa fim seriosi in fata banului se apleaca toate femeile.E normal sa faci pe hartuita cind dupa ce il studiezi vezi ca e un prapadit care nu poate oferi nimic si asta e valabil peste tot nu numai la noi.