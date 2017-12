Marș cu petiții și reclamații! Bicicliștii cer o infrastructură mai prietenoasă

14:42:59 / 20 Aprilie 2017

despre prostul de pe net

Ce tari in gura sunteti cand e vorba de critica proasta... pana acum juma' de an nu era nicio pista de biciclete in oras si nimeni nu mai zicea nimic..acum ca s-a facut acea portiune pilot pe b-dul Tomis lumea incepe sa ridice pretentii ca vrea in tot orasul .. lucrurile nu se fac peste noapte pocnind din degete .. as vrea sa va vad pe voi, astia competentii, cum rezolvati voi in dreptul vostru ce tine de voi.. spre exemplu fiintele bipede care plimba patrupede fara sa le curete rahatii, fara botnite.. care arunca gunoaie pe strada pentru ca strada e doar un imens cos de gunoi .. Cat despre Fagadau, eu zic ca nu poti evalua mandatul unui primar decat dupa minim 2 ani .. asta pentru cine nu stie cu ce se mananca administratia publica si este dispus sa inteleaga ... daca esti doar o gaina proasta de (pe) net, ca "tanti mita biciclista", atunci orice ar face oricine nu este de ajuns .. sa ne fereasca sfintii de prostul cu convingeri !