Marş de amploare la New York, la 40 de ani de la naşterea mişcării pentru drepturile homosexualilor

Sute de mii de persoane au defilat, duminică, la New York, pentru cea de-a 40-a aniversare a revoltei de la Stonewall, care a dat naştere mişcării pentru egalitatea drepturilor homosexualilor. Maşini cu portavoce, dansuri improvizate, baloane în tradiţionalele culori ale curcubeului mişcării homosexuale au creat o ambianţă festivă pe străzile oraşului, pentru acest eveniment care are loc în fiecare an în metropola americană. Stonewall Inn este barul din Greenwich Village din New York unde, în iunie 1969, rezistenţa în faţa raidurilor poliţiei împotriva homosexualilor a durat cinci nopţi şi a luat o turnură uneori violentă. Majoritatea pancartelor purtate de participanţii la marş, care s-a desfăşurat între Fifth Avenue în apropiere de Central Park şi Greenwich Village, cereau legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. ”Avem dreptul să iubim pe cine dorim, să ne căsătorim cu persoana pe care o alegem”, a declarat presei primarul New York-ului, Michael Bloomberg, care a participat la marş. ”Ar trebui să ne concentrăm atenţia asupra şcolilor şi impozitelor, asupra acestui gen de lucruri”, a adăugat el.

Şase state americane au legalizat, pînă în prezent, căsătoria între persoanele de acelaşi sex: cinci state din nord-est (Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine şi New Hampshire) şi Iowa (centru). În schimb, Curtea Supremă din California a validat, la sfîrşitul lunii mai, rezultatul unui referendum care interzicea căsătoriile homosexuale. Adunarea statului New York, unde guvernatorul David Paterson este favorabil căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex şi unde principalul oraş, New York, numără o importantă comunitate homosexuală, a adoptat la 12 mai un proiect de lege care legalizează acest gen de căsătorii. Acest vot era de aşteptat, însă textul se va confrunta cu mult mai multe dificultăţi în Senat, care nu a stabilit încă data examinării textului şi nu este obligat să o facă.

India ar putea scoate homosexualitatea din Codul Penal

Guvernul indian ia în considerare o posibilă dezincriminare a homosexualităţii, prin aducerea unui amendament la Codul Penal, potrivit ministrului Veerappa Moily, care se ocupă de reforma legislativă a ţării. Potrivit articolului 377 din Codul Penal, care datează din era colonială britanică, relaţiile între persoanele adulte de acelaşi sex sînt pasibile de o pedeapsă de zece ani de închisoare şi amendă. Potrivit ministrului Veerappa Moily, această lege s-ar putea schimba. ”Mă voi întîlni curînd cu ministrul de Interne şi cu cel al Sănătăţii, pentru a studia un posibil amendament, la cererea Guvernului”, a declarat ministrul Reformei Legislative. Anunţul ministrului a venit după ce, în weekend, numeroşi homosexuali, lesbiene şi transsexuali au participat la marşuri ale diversităţii în New Delhi, Bangalore şi Chennai, pentru al doilea an consecutiv.

Militanţii pentru drepturile homosexualilor au declarat în numeroase rînduri că doresc un amendament actualizat la articolul 377 din Codul Penal. Potrivit militanţilor, legea actuală a constituit un obstacol în lupta împotriva propagării virusului SIDA, care afectează aproximativ 2,5 milioane de persoane din India. Fostul ministru al Sănătăţii a declarat că ar fi de acord cu depenalizarea homosexualităţii, care ar permite, potrivit lui, sensibilizarea comunităţii gay asupra riscurilor SIDA, însă s-a lovit de opoziţia grupurilor religioase şi a altor miniştri.