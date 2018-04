Marșul „oamenilor în albastru“

Albastrul este culoarea lor, a persoanelor cu autism, fie că sunt copii, tineri sau adulți. Autism România marchează și în acest an, pe 2 aprilie, Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului cu un marș la București. Un nou marș pentru respectarea demnității persoanelor cu autism pentru oportunități și șanse egale la o viață normală, pentru eliminarea barierelor care îi împiedică să aibă o viață decentă: „barierele așezate în față lor de nepăsarea politicienilor, de instituții, autorități locale, uneori și de cei din jur, bariere în respectarea drepturilor prevăzute de legile naționale, în prevederile din o serie de convenții internaționale, în Convenția ONU pentru Drepturile presoanelor cu dizabilități“, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Autism România.

Debutul marșurilor de conștientizare și sensibilizare a fost anul 2011, la fel și prima iluminare în albastru, culoarea simbol pentru autism, a Parlamentului prin demersurile și eforturile asociației. „De atunci, an de an, facem această manifestare de stradă, împreună cu alte organizații, pentru a atrage atenției politicienilor, guvernului asupra problemelor noastre și, pe de altă parte, pentru a sensibiliza publicul larg. În acest răstimp despre autism a început să se vorbească tot mai mult, aparițiile în presă sunt tot mai dese și mai consistente, înțelegerea autismului este tot mai mare atât în rândul profesioniștilor, cât și în rândul publicului larg, a apărut și o lege a autismului 151/2010. Dar schimbări semnificative în politici publice de sănătate, educație, sociale sau dizabilitate, în servicii specializate pentru copii, tinerii și adulții cu autism nu s-au făcut, statul român nu a luat măsuri semnificative, clare și coerente. Am rămas tot la stadiul de măsuri reactive, de plombă, care nu aduc schimbări pozitive vizibile în viață copiilor noștri, a familiilor noastre“, a declarat președinta asociației Liuba Iacoblev.

Marșul de conștientizare și sensibilizare are loc luni, 2 aprilie, în intervalul 10.30-13.00. Adunarea participanților va fi în Piața Universității, la Statui, iar deplasarea spre Parcul Unirii. Participanții vor avea câte un carton albastru pe care vor fi scrise mesaje către autorități sau publicul larg. Mesajele către autorități vor fi înmânate prim-ministrului Dăncilă la întâlnirea din 4 aprilie, de la Guvern.