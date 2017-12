Marşul pentru viaţă 2017: „Ajută mama şi copilul. Ei depind de tine!“

20:14:11 / 25 Martie 2017

De acord!Sustinem familia NORMALA,Crestina,

Formata din barbat,femeie si copii,nu din 2 poponari sau 2 lesbience care doresc sa infieze si sa creasca ai nostrii copii, sau alte grozavii combinate cum e "la moda in U.E".Romania are nevoie de familii sanatoase si puternice,asa cum cioroii asistati social fac cate 10 copii,sa relansam si sa sprijinim economia nationala,ca pe timpul lui Ceausescu,atunci cand romanilor nu le era frica sa creasca si 4 copii de De ce?Pentru ca atunci,statul te ajuta cu adevarat!Romanii nu mai fac copii de frica saraciei si instabilitatii economice.Sa le oferim viitoarelor mame suportul financiar si confortul moral necesare.Oare asociatia "Mozaic"in frunte cu poponarul Vischi si simpatizantul Cernea or fi de acord cu familia normala?