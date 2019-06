Marșuri pro şi contra LGBT, astăzi, în Capitală

10:02:57 / 22 Iunie 2019

Stop prozelitismului

Homosexualii pot fi si sunt tolerate. Homosexualitatea este pentru unii ceva cu care se nasc,pentru multi altii ceva dobandit ca forma de perversiune sexuala. Oricum ar fi,homosexualii nu trebuie sa aiba dreptul de adoptie,asta insemnand perpetuarea si chiar inmultirea nu a celor bolnavi ,ci a celor deveniti homalai prin influentare negativa. Prozelitismul lor este scarbos. De ce noi restul am fi mai mult ca sigur admonestati daca am face parazi ale celor ce fac sex in anume pozitii ?Noi nici nu facem asa ceva pentru ca intimitatea nu este ceva de afisat in public. Sa si-o traga cine si cum vrea,dar sa nu oblige societatea sa asiguram Marfa proaspata pentru perversii sexuali mascati in bolnavii LGBT. Nu mai aveti tineri sa-i regulate in cur,pai sunt sex-shop-uri destule,faceti laba,lasati copii sa creasca in mdeii normale!