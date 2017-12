„Marţi, după Crăciun”, cu trei tineri actori de clasă

Poate părea neverosimil să admiţi că, la Cannes fiind, devine dacă nu imposibil, destul de dificil să-l smulgi din acel angrenaj, măcar pentru câteva zeci de minute, pe unul sau pe altul dintre membrii unei echipe. Mai cu seamă dacă filmul lor a fost primit cu interes. Iar „Marţi, după Crăciun” de Radu Muntean a fost un asemenea film, cu reacţii „la cald” ale spectatorilor care nu s-au mişcat din scaune la proiecţia de la Debussy, unde se arată, de obicei, producţiile din secţiunea Un Certain Regard şi unde sala a fost plină ochi cu jurnalişti specializaţi în cinematografia mondială, de regulă foarte mofturoşi.

Sub bagheta lui Radu Muntean, am asistat la un menuet. Acordurile unei muzici de cameră s-au făcut simţite în vibraţia unor psihologii care trec de la bucurie la extaz. Maeştrii acestui exerciţiu de virtuozitate interpretativă sunt trei tineri actori. Ei nu joacă simple personaje generice, abstracte, deşi pot fi reperaţi drept: Soţul, Soţia, Amanta. Nu este un triunghi cum am mai văzut prin filme, ci imaginea unor frământări produse de o criză a opţiunii. Ne aflăm la seara românească de la plaja dintre Carlton şi Majestic, unde a avut loc obişnuitul rendez vous al cinematografiei româneşti. Cum echipa „Aurorei” era prezentă la o serată promoţională pe unul din vasele de croazieră ancorate în rada portului Cannes, am profitat de participarea celor de la „Marţi, după Crăciun”. Am solicitat, astfel, scurte interviuri celor trei actori din rolurile principale: Mimi Brănescu (Paul Hanganu), Maria Popistaşu (Raluca) şi Mirela Oprişor (Adriana Hanganu).

Mimi Brănescu:

„ Ne adaptăm mijloacele în funcţie de rol”

Reporter (Rep.): Bravada, ca şi exhibiţionismul inepuizabil făceau evidentă plăcerea jocului în „Boogie”. Cum aţi resimţit schimbarea, altminteri evidentă, din „Marţi, după Crăciun”?

Mimi Brănescu (M. B.): Face parte din meseria noastră. Ne adaptăm mijloacele în funcţie de rol.

Rep.: Tot ce acolo era exterior, devine aici dramatic.

M. B.: Şi acolo era un dramatism implicit, o situaţie aproape limită, deşi personajul dădea impresia lejerităţii. Venea în ţară după un şir de eşecuri pe care nu prea le recunoştea. Îşi căuta, însă, un loc de muncă.

Rep.: Ce se întâmplă cu Paul Hanganu?

M. B.: Nimic plăcut. Nu-şi doreşte să părăsească familia, soţia, pe care încă o iubeşte şi nici fetiţa, dar i s-a întâmplat să se îndrăgostească de altcineva. El se rupe aproape sub incidenţa acestei opţiuni.

Rep.: O face într-o marţi, imediat după Crăciun.

M. B.: Da, adică mai are ceva din sărbătoarea căminului, cu tihna sărbătorilor de iarnă, dar se îndreaptă către o altă viaţă.

Rep: Apare deosebit de interesant felul cum el se împovărează sub presiunea noii iubiri, de care ascultă, în cele din urmă.

M. B.: O face cu dificultate, trăind cu aceeaşi intensitate atât intimitatea maritală, cât şi culpabilitatea adulterină. (Va urma.)