„Marţi, după Crăciun”, cu trei tineri actori de clasă (II)

Sub bagheta lui Radu Muntean, am asistat la un menuet. Acordurile unei muzici de cameră s-au făcut simţite în vibraţia unor psihologii care trec de la bucurie la extaz. Maeştrii acestui exerciţiu de virtuozitate interpretativă - producţia „Marţi, după Crăciun” - sunt trei tineri actori. Ei nu joacă simple personaje generice, abstracte, deşi pot fi reperaţi drept: Soţul, Soţia, Amanta. Nu este un triunghi cum am mai văzut prin filme, ci imaginea unor frământări produse de o criză a opţiunii.

Ne aflăm la Cannes, la seara românească de la plaja dintre Carlton şi Majestic, unde a avut loc obişnuitul rendez-vous al cinematografiei româneşti. Cum echipa „Aurorei” participa la o serată promoţională pe unul din vasele de croazieră ancorate în rada portului Cannes, am profitat de participarea celor de la „Marţi, după Crăciun”. Am solicitat, astfel, scurte interviuri celor trei actori din rolurile principale: Mimi Brănescu (Paul Hanganu), Maria Popistaşu (Raluca) şi Mirela Oprişor (Adriana Hanganu).

Maria Popistaşu:

„A fost cea mai ofertantă partitură din cariera mea”

Reporter (Rep.): Cu aerul acesta nevinovat şi absent, cum staţi pe canapeaua lungă şi largă din incinta ce găzduieşte manifestarea din această seară canneză, păreţi atât de departe de femeia fatală care-i bulversează viaţa lui Paul Hanganu, un om de afaceri pe care făptura personajului dvs. îl subjugă total.

Maria Popistaşu (M.P.): Este o bună caracterizare a rolului meu. Raluca este o fire blajină, devotată profesiei de stomatolog, părând sigură de sine, însă, în realitate, destul de vulnerabilă.

Rep.: Ce a fost mai greu de realizat, de exprimat?

M. P.: Totul.

Rep.: Aveţi secvenţe de intimitate corporală, unice în felul lor, în cinematografia noastră, pe care le salvaţi de ingerinţele... lovestoryste. Nimic sulfuros, totul de o poezie implicită. Cum aţi făcut?

M. P.: M-am lăsat purtată de sentimentele Ralucăi. Ea trece de la dăruirea totală la resemnarea în condiţia de amantă, dar atunci când merge la mama ei, la Constanţa, începe să realizeze că aşa nu mai merge. Să meargă la Bucureşti, să lucreze oarecum pe cont propriu şi să se „lipească” de un om însurat e tot ce nu-şi putea, pesemne, imagina nici ea şi cu atât mai puţin mama.

Rep.: Este uimitor cum personajul dvs. este salvat de un joc discret, ce ne duce de la aparenţa unei fetişcane uşoare, la adevăratul profil afectiv şi moral al acesteia.

M. P.: Este marcată puternic, asemenea bărbatului iubit, de imposibilitatea de a găsi o ieşire. Raluca mea este, într-adevăr, foarte îndrăgostită, de aceea şi-a pierdut capul.

Rep.: Când a fost cel mai greu la filmare?

M. P.: În secvenţa întâlnirii, de care nu fusese prevenită, cu soţia lui Paul. Am căutat să fiu acolo cât mai mult stomatolog, ca să-mi ascund nesiguranţa şi febrilitatea, fireşti altminteri. (va urma)