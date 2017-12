Pelicula „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, şi proiectul „Tarkovsky Redux\", care reuneşte muzica şi fragmente din filmele marelui regizor rus Andrei Tarkovski, vor fi prezentate la Festivalul „Anonimul” (9 - 15 august), care va avea loc la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Lungmetrajul „Marţi, după Crăciun\", care va fi prezentat în proiecţie specială, a fost inclus în secţiunea Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes de anul acesta şi a primit recent premiul pentru cea mai bună actriţă - Mirela Oprişor - la Festivalul de Film de la Sarajevo.

Radu Muntean, regizorul lungmetrajelor „Furia\" (2002) şi „Hârtia va fi albastră\" (2006), a câştigat premiul pentru cea mai bună regie, pentru filmul „Boogie\", la Festivalul „Anonimul” din 2008.

În 2009, Festivalul „Anonimul” începea colaborarea cu artistul român stabilit la New York Lucian Ban, concretizată în proiectul „Songs for Andy Warhol\'s Screen Tests\", împreună cu artiştii Sorin Romanescu, Silent Strike şi Dan Basu. Anul acesta, Lucian Ban revine la „Anonimul” cu un nou proiect creat special pentru festival: „Tarkovsky Redux - like spirit without a shadow\". Proiectul îl are ca invitat pe Mat Maneri, violist american nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă, în 2006, alături de Lucian Ban şi aceiaşi Silent Strike şi Dan Basu.

Scene din celebrele filme ale lui Tarkovski, „Oglinda\", „Nostalgia\", „Sacrificiul\" şi „Călăuza\" sunt reimaginate şi proiectate live de Dan Basu, pe muzica compusă de Mat Maneri, Lucian Ban şi Silent Strike, într-un nou proiect spectaculos prezentat în premieră la Festivalul „Anonimul”.

Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” prezintă, în deschiderea ediţiei din acest an, în premieră în România, cel mai recent film al regizorului iranian Abbas Kiarostami, recompensat cu premiul Palme d\'Or pentru „Gustul cireşelor\" (1997) - „Duplicatul/Copie conforme\".

Ediţia a 7-a a Festivalului „Anonimul” este organizată de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Tulcea, Centrului Cultural American şi Televiziunii Române, producător asociat.