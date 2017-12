Filmul „Marţi, după Crăciun\", în regia lui Radu Muntean, va fi proiectat la Festivalul Internaţional de Film Independent !f, desfăşurat între 17 şi 27 februarie, la Istanbul şi între 2 şi 6 martie, la Ankara, în secţiunea Hit Films, alături de producţii nominalizate la premiile Oscar. În cadrul strategiei de promovare în Turcia a noii cinematografii româneşti, Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir\" de la Istanbul sprijină prezentarea filmului „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, în premieră în Turcia, la festivalul internaţional de film independent !f.

Actriţa Maria Popistaşu şi scenaristul Alexandru Baciu sunt invitaţi pentru a prezenta filmul la Istanbul şi a răspunde la întrebări, după proiecţie.

Pelicula a fost inclusă în secţiunea Hit Films a festivalului, dedicată filmelor eveniment ale anului 2010, alături de producţii nominalizate la Oscar – „Lebăda neagră/ The Black Swan\", „Copiii sunt bine-mersi/ The Kids Are All Right\" şi „Winter\'s Bone\".

Festivalul internaţional de film independent !f, fondat în 2001, este singurul eveniment dedicat cinematografiei independente din Turcia. Este, de altfel, şi singurul festival care foloseşte transmitere simultană digitală a filmelor în douăzeci si trei de oraşe din Turcia. În fiecare an, cinci filme din festival sunt transmise şi în oraşe din Orientul Apropiat.

Lungmetrajul „Marţi, după Crăciun\" a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes de anul trecut, în competiţia Un Certain Regard.