Marţienii iubăreţi

Se întâmplă ca, într-un context anume, consoarta cuiva să rămână gravidă, cu toate că, după cum declară chiar dumneaei, nu a mai avut treabă, în sensul pe care omeneşte îl înţelegeţi, cu soţul său! Constat că, în materie de fertilitate, s-a instaurat o transparenţă totală. Desigur, formulările directe de genul “Dragă, sunt gravidă, dar nu cu tine” s-ar putea să-i şocheze pe unii domni, actuali soţi. Fertilitatea la români, după cum declară specialiştii, stă sub semnul paranormalului şi al simpatiei pe bază de geană. Sunt femei care susţin că au rămas gravide din priviri. Dacă soţul are ceva de reproşat într-o astfel de poveste, replica sună simplu: ”Ce vrei, dragă, nu ai văzut ce lung se uita ăla la mine?” Sunt femei măritate care adoră paranormalul. Dacă o prinzi în pat cu cel mai bun prieten al tău, cum se întâmplă din ce în ce mai des, în ultima vreme, îţi spune că nu are habar cum a ajuns în locul respectiv. În astfel de situaţii, este de o naivitate dezarmantă. “Aaaaaaa, tu erai ?” Situaţiile de acest gen au declanşat numeroase crize de personalitate. De pildă, o doamnă din lumea bună, prinsă în pat cu amantul, şi-a pus, într-o manieră extrem de dură, soţul la punct. Citez: ”Nu ştiu de ce faci fiţe! Doar nu m-am culcat cu portarul… Dumnealui este profesor universitar…” Într-o astfel de ipostază, nu-ţi rămâne decât să te retragi, cu pălăria în mână, într-o linişte profundă şi să-ţi ceri scuze pentru deranj. Cunosc un individ care, după un astfel de episod, s-a dus la reciclare şi s-a hotărât să urmeze a doua facultate. Sunt doamne care susţin că au rămas gravide ca urmare a invaziei marţienilor iubăreţi. Culmea e că sunt crezute, cu toate că statisticile arată că domnii în cauză nu sunt cititori de literatură SF. Acţionând prin fecundare planetară, marţienii vin în sprijinul bărbaţilor comozi, a tuturor celor care şi-au agăţat la capul patului o lozincă de genul “Mă leşi?” Toate aceste mutaţii au contribuit decisiv la creşterea natalităţii pe un anumit tronson. Oana Zăvoranu a rămas, după cum singură declară, gravidă subit. Practic, în timp ce cânta. Povestea ei este de-a dreptul ameţitoare. Într-un moment de sublimă sinceritate, Oana a mărturisit că a simţit cum rămâne grea după refrenul unui cunoscut şlagăr. Fertilitatea la români se mai află şi sub spectrul mişcărilor naturale din ultima vreme. De frica seismelor, s-au aruncat în braţele primului venit! Pe vremea mea, chestia asta se numea dragoste la prima vedere, fără a lua în calcul un cutremur de proporţii. Fertilitatea la români stă uneori sub semnul interesului de moment. Dragostea la prima vedere, mult criticată de foştii politruci, a pierdut mult din mesajul iniţial. Viaţa şi activitatea soţului aflat tot timpul în deplasare sunt pline de surprize. Nu ştiu cum se descurcă navigatorii. E drept, de când nu mai avem flotă, aceştia sunt pe cale de dispariţie. Ca şi în cazul fertilităţii la români, flota a dispărut prin simpatie…