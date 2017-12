Martin Scorsese va regiza un film despre viaţa lui Frank Sinatra

Cine ar fi mai potrivit decît Martin Scorsese să realizeze un film despre viaţa tumultuoasă a celebrului cîntăreţ Frank Sinatra. Nu se ştie deocamdată cine va interpreta rolul lui Sinatra, unul dintre cei mai populari cîntăreţi ai epocii sale şi, totodată, un actor extrem de talentat, recompensat cu premiul Oscar pentru rolul din filmul “From Here to Eternity / De aici în eternitate”, în 1953. Frank Sinatra a fost portretizat pe micul ecran de Philip Casnoff, într-o miniserie de televiziune în 1992, dar şi de Ray Liotta, în filmul “The Rat Pack / Gaşca lui Sinatra”, produs de HBO în 1998.

Proiectul regizat de Martin Scorsese, al cărui titlu este simplu “Sinatra”, va fi primul lungmetraj care va prezenta viaţa starului. Acest proiect cinematografic, la care Tina Sinatra, fiica marelui dispărut, va fi producător executiv, a fost anunţat cu o zi înainte de comemorarea legendarului cîntăreţ şi actor, decedat pe 14 mai 1998, din cauza unui atac de cord, la vîrsta de 83 de ani. Scenaristul Phil Alden Robinson, nominalizat la premiul Oscar, în 1990, pentru “Field of Dreams / Terenul de baseball”, va scrie scenariul pentru acest proiect. Martin Scorsese are o experienţă bogată în ceea ce priveşte adaptarea pentru marile ecrane a biografiilor unor mari artişti. Astfel, regizorul premiat cu un Oscar pentru filmul “Departed / Cîrtiţa” pregăteşte un documentar despre Bob Marley. În noiembrie 2007, regizorul a lansat pe DVD documentarul “Amazing Journey: The Story of the Who”, iar la ediţia din 2008 a Festivalului de Film de la Berlin el a lansat un film despre două concerte ale legendarilor Rolling Stones. Tot Martin Scorsese a realizat unul dintre cele mai recente documentare despre Bob Dylan, intitulat “No Direction Home”.

Frank Sinatra a lansat primul album în 1939 şi a continuat să înregistreze muzică pînă cu puţin timp înainte de a muri, fiind autorul celebrelor piese “Strangers in the Night” sau “My Way”. Cîntecul “My Way” a devenit o piesă emblematică pentru viaţa acestui artist, care obişnuia să consume alcool şi să fumeze foarte mult, îşi petrecea majoritatea timpului cu celebrii actori ce formau gaşca Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford şi Joey Bishop, care se afişa la reuniuni alături de cele mai frumoase femei şi de cei mai influenţi politicieni. Apoi, Frank Sinatra s-a aflat într-un conflict permanent cu presa de-a lungul vieţii. Născut în Hoboken, New Jersey, în 1915, Frank Sinatra a realizat peste 1.400 de înregistrări muzicale şi a jucat în 58 de filme. Este considerat unul dintre cei mai buni cîntăreţi ai tuturor timpurilor.