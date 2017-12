Martin Stoev a condus primele antrenamente

Vineri, CVM Tomis Constanţa a efectuat două şedinţe de pregătire, dimineaţa cu caracter fizic, iar după amiază, la Sala Sporturilor, cu caracter tehnico-tactic. Sosit joi seară la Constanţa, antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, a revenit pe banca tehnică a echipei de la ţărmul mării având drept obiective câştigarea campionatului şi a Cupei României. „Am revenit la Tomis după an pentru a continua munca începută la echipă atunci. Eu cred că echipa poate evolua la un nivel ridicat. Nu prea avem mult timp pentru pregătirea partidei cu Piatra Neamţ, din prima etapă a returului, dar trebuie să ajungem la cea mai bună formă în cel mai scurt timp. Am văzut partida Tomisului din Liga Campionilor cu Fenerbahce, victoria cu 3:0, când formaţia a jucat foarte bine. Faţă de meciurile din Liga Campionilor trebuie să găsim înlocuitori pentru Ojansivu şi Bojic”, a declarat Martin Stoev.

La pregătirile echipei constănţene participă şi internaţionalul român Adrian Gontariu (28 de ani, 2,05 m), care ar putea reveni la CVM Tomis, echipă pentru care a jucat pe postul de universal în perioada 2005-2007, devenind campion al României şi dublu câştigător al Cupei României. „Mă bucur să fiu din nou la Constanţa. Eu am nevoie în această perioadă de un antrenor care să mă readucă la forma mea cea mai bună, iar Martin Stoev poate face acest lucru. Am auzit despre el că este un antrenor foarte bun. În Franţa am avut o accidentare şi am stat foarte mult, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care am reziliat contractul cu Rennes. În privinţa campionatului din România, din moment ce am avut două echipe în Liga Campionilor cred că a crescut nivelul. Eu sper să câştig din nou cu Tomis cupa şi campionatul”, a spus Gontariu, care, după plecarea de la Constanţa, a mai evoluat la formaţiile Baniyas Abu Dhabi (2007-2008), Remat Zalău (2008-2009), VfB Friedrichshafen (2009-2011), ASSECO Resovia Rzeszow (2011-2012) şi Rennes Volley 35 (2012).

În prima etapă a returului Diviziei A1, CVM Tomis va întâlni, sâmbăta viitoare, pe 12 ianuarie, de la ora 17.00, pe teren propriu, pe VCM Piatra Neamţ.