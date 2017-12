Martina Navratilova a cerut-o în căsătorie pe Julia Lemigova la US Open

Fosta jucătoare de tenis Martina Navratilova a cerut-o în căsătorie pe Julia Lemigova, sâmbătă, după semifinala dintre Novak Djokovici şi Kei Nishikori, de pe arena Arthur Ashe, de la US Open, informează AFP. "Am fost foarte nervoasă, dar am cerut-o şi ea a acceptat, sunt în al nouălea cer", a declarat Navratilova, în vârstă de 57 de ani. Conform tradiţiei, Navratilova a cerut-o pe Julia, în vârstă de 42 de ani, în genunchi. Scena, filmată de Tennis Channel, a fost apoi difuzată pe ecranele uriaşe de pe arena Arthur Ashe. Navratilova şi Lemigova formează un cuplu de şase ani.