Mărţişorul - simbolul primăverii

„1 Martie reprezintă un moment la care ne gândim toţi cu drag. Mari şi mici, aşteptăm cu înfrigurare această zi. După iarna grea şi omătul alb, 1 Martie aduce primăvara, trezirea la viaţă a naturii înconjurătoare, aduce ghioceii şi mugurii, aduce florile şi, în perspectivă, roadele. Dar 1 Martie înseamnă mai ales Mărţişor, ziua Mărţişorului”. Aşa începe expozeul sărbătoririi venirea primăverii de către elevii Şcolii gimnaziale ”Adrian V. Rădulescu”. Potrivit consilierului de imagine prof. Anamaria Burada, elevii au sărbătorit vineri, 22 februarie 2013, venirea primăverii printr-o expoziţie de mărţişoare şi alte obiecte care pot fi dăruite persoanelor dragi, realizate de elevii claselor primare îndrumaţi de învăţătoare. „În fiecare mărţişor realizat, elevii au pus câte puţin din sufletul şi inocenţa lor. Alături de elevi şi profesori s-au aflat şi reprezentanţii autorităţii locale şi părinţii, parteneri ai tuturor activităţilor extraşcolare”, a mai declarat ea. ”Poporul român are o multitudine de datini, tradiţii şi obiceiuri străbune de o rară frumuseţe. Şi, bineînţeles, la loc de cinste printre acestea este mărţişorul. Dar 1 Martie are o puzderie de semnificaţii, care mai de care mai interesante şi mai pline de tâlc ascuns. Să nu uităm de legenda Babei Dochia şi cu nouă zile, nouă babe, nouă oportunităţi de a alege o zi care ne place. Se spune că aşa cum va fi acea zi, aşa ne va merge întregul an. Dincolo de orice poveste şi orice tradiţie ori superstiţie, ziua de 1 Martie este, fără putinţă de tăgadă, un moment important al anului. Toate simbolurile şi semnificaţiile au fost prinse în această expoziţie dedicată zilei de 1 Martie şi primăverii în toată splendoarea sa!” a declarat directorul şcolii, profesor Ene Ulgean.