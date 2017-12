Mărţişorul românesc, în atenţia presei internaţionale

Presa internaţională are în atenţie atât Mărţişorul românesc, cât şi Martenitsa bulgărească. Potrivit Daily Press, care citează Associated Press, românii, bulgarii şi moldovenii profită că temperaturile au mai câştigat câteva grade şi ies la cumpărături pentru a sărbători 1 Martie aşa cum se cuvine - cu speranţă şi bucurie. În acest an, iarna a fost nemiloasă, în regiunile est-europene 650 de oameni pierzându-şi viaţa din cauza îngheţului. Viscolul a izolat mii de persoane, Dunărea a îngheţat şi toate căile de acces au fost blocate. Acum a venit vremea bucuriei şi fiecare ţară aşteaptă primăvara în conformitate cu propriile tradiţii. Românii sărbătoresc cu mărţişoare, obiecte care - în variantă bulgărească - se numesc Martenitsa. În forma lor simplă, acestea sunt ciucuri de lână alb-roşii, împletiţi, şi simbolizează iubire, sănătate şi fertilitate. În România, amuletele se dăruiesc femeilor, în timp ce în Moldova primesc cadouri şi bărbaţii, iar în Bulgaria, până şi animalele au un şnur alb-roşu. Firele albe, fie că sunt de lână, fie că sunt de mătase sau bumbac simbolizează puterea masculină şi longevitate, în timp ce piesele roşii reprezintă spiritul feminin. Însă obiectele făcute în China au inundat pieţele, iar ciucurii tradiţionali au fost înlocuiţi cu şnururi portocalii, verzi şi galbene. „Există atât de multe produse aduse din China sau din alte ţări care sunt făcute aproape în întregime din plastic! Tradiţia, prin urmare, se pierde”, a spus o româncă citată de Associated Press.