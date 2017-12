Martor al agresării tânărului abandonat în pădure, la Medgidia

Judecătorii Tribunalului Constanţa au continuat, ieri, audierea martorilor din dosarul în care Vitalic Grigore, de 21 ani, din Mangalia şi Constantin Vinerică, de 27 ani, din satul constănţean Darabani, sunt judecaţi pentru tentativă de omor şi lipsire de libertate. Cei doi sunt principalii suspecţi în cazul unei agresiuni petrecute în luna aprilie, în pădurea de lângă Medgidia, când un tânăr a fost bătut cu sălbăticie, dezbrăcat şi abandonat. Instanţa a audiat un martor al agresiunii, care iniţial a fost acuzat că a participat la bătaie, însă ulterior s-a stabilit că nu a făcut altceva decât să privească toată întâmplarea. „Am fost coleg de şcoală cu Grigore Vitalic. Pe 8 aprilie, acesta m-a sunat şi mi-a propus să mergem la nişte fete din Negru-Vodă. Am plecat cu maşina şi ne-am oprit la Darabani, unde Grigore s-a întâlnit cu Vinerică. Din discuţiile lor am înţeles că aşteptau o fată şi un băiat, iar fata urma să plece şi ei voiau să discute cu băiatul în legătură cu o problemă”, a declarat martorul. El a adăugat că, de îndată ce fata a dispărut, Vinerică şi Grigore au tăbărât pe Mihai Vasile Grecu, băiatul despre care vorbeau, şi l-au lovit cu sălbăticie. „Vinerică l-a bătut cu o bâtă, iar Grigore cu un box. Apoi l-au legat, l-au băgat pe bancheta din spate a maşinii şi am plecat împreună spre o casă bătrânească. Grecu s-a trezit, dar a fost bătut iar şi dus în casă. Pentru că nu se trezea, Vinerică şi Grigore l-au aruncat pe Grecu în portbagajul maşinii, cu intenţia de a-l lăsa undeva pe drum pentru că nu mai aveau ce face cu el. Pe mine m-au lăsat acasă, la Limanu şi ei au plecat mai departe spre Mangalia, iar de acolo la Călăraşi”, a continuat tânărul. Întrebat de ce nu a anunţat poliţia, martorul a afirmat că a fost ameninţat de cei doi agresori că dacă spune ceva, o să îi ia locul victimei din portbagaj. „Mi-a fost teamă, mai ales după ce am văzut că i-au făcut lui Grecu”, a încheiat martorul.

DECLARAŢIE Alt martor audiat de instanţă a fost Vergil Floreanu, coleg de serviciu cu Vinerică. El a declarat că pe 8 aprilie seara, l-a rugat pe Vinerică să îl ducă în comuna Borcea, judeţul Călăraşi, acasă la mama sa pentru a-i da nişte bani. „În maşină cu noi mai erau Grigore şi o fată, Cătălina Răducanu. Pe drum am înţeles, din discuţiile lor, că aveau pe cineva în portbagaj. M-am speriat şi am vrut să cobor, dar Vinerică a râs de mine şi a spus că a fost o glumă. Aproape de Medgidia, Vinerică ne-a dat jos din maşină pe mine şi pe fată, iar el a plecat mai departe cu Grigore, în direcţia unei pădurici. Ne-au zis că au o treabă de rezolvat şi i-am aşteptat să se întoarcă. După o vreme, cei doi au apărut murdari de pământ din cap până în picioare şi ne-am continuat drumul spre Borcea. Am stat în Călăraşi până la 04.00, apoi ne-am întors la Constanţa, unde Vinerică a spălat maşina interior-exterior şi am ajuns la Mangalia pe la 06.00”, a declarat Floreanu în faţa instanţei.

ACUZAŢII Potrivit rechizitoriului, pe 8 aprilie, în jurul orei 20.00, Mihai Vasile Grecu a fost ademenit de o consăteancă, Cătălina Răducanu, de 17 ani, la marginea localităţii Dărăbani, unde Vinerică, împreună cu Grigore l-au lovit de mai multe ori cu un box metalic, cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a toracelui, după care l-au legat de mâini şi de picioare şi l-au băgat în portbagajul maşinii lui Vinerică. Agresorii au plecat spre Mangalia cu maşina în care se afla victima, de unde l-au luat pe Vergil Floreanu, de 25 de ani, şi şi-au continuat drumul. În apropiere de Medgidia, într-o zonă pustie de lângă pădurea Cuza Vodă, indivizii l-au coborât pe Grecu din portbagaj, l-au mai lovit de câteva ori şi l-au îmbrâncit într-o râpă. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor pe 10 aprilie, când victima a fost găsită de un cioban care a anunţat autorităţile. Vinerică a fost arestat imediat, iar Grigore a ajuns după gratii la o lună de la săvârşirea agresiunii, întrucât a fost plecat în străinătate.