Martor cheie în dosarele Ponta - Ghiţă, AMENINŢAT de procurorul Negulescu

Dezvăluiri despre modul în care ar fi fost fabricate dosarele Ghiţă-Ponta. Omul de afaceri presat de procurorul Mircea Negulescu să facă denunţuri fals vorbeşte despre obsesiile procurorului "Portocală". Negulescu l-ar fi ameninţat cu arestul dacă nu declara lucruri nereale despre Sebastian Ghiţă sau chiar şi despre foşti procurori şi poliţişti din Ploieşti.

Martorul cheie din dosarele Ponta-Ghiţă s-a decis să vorbească despre abuzurile procurorul Negulescu. Răzvan Alexe spune că fost anchetat şi ameninţat cu închisoarea, totul ca să dea declaraţii false despre Sebastian Ghiţă. "O lună de zile m-a tot disperat, doar, doar o să zic ceva, să dau o declaraţie de Sebatian Ghiţă", a declarat Răzvan Alexe, într-un interviu pentru România TV. Răzvan Alexe a recunoscut public presiunile la care a fost supus şi ameninţările cu închisoarea pentru a da declaraţii false împotriva lui Sebastian Ghiţă.

"Mi-a şi spus: Domne, tu nu înţelegi că eu cu Sebastian Ghiţă suntem ca un tren pe calea ferată? Suntem două şine care nu se întâlnesc niciodată. Acum de-abia se coace cozonacul şi macazul se schimbă şi liniile se vor întâlni undeva, iar când se vor întâlni, va păţi ca Teodor Berna. Va fi o explozie şi vreau să mă ajuţi cu chestia asta. (...) Ulterior am dat o declarataţie şi a pus presiune şi sub amenintarea ca voi fi rearestat dacă nu voi spune ceva de Ghiţă. Dar dosarele erau deja la DNA", a mai spus Alexe. Cel puţin la fel de grav este şi faptul că din interviul omului de afaceri se înţelege că procurorul Mircea Negulescu avea influenţă la DNA încă dinainte să lucreze acolo. Era cunoscut şi folosit pentru metodele lui încă din timpul în care era procuror la Curtea de Apel Ploieşti. Ameninţa oamenii şi lua denunţuri neadevărate date sub presiune, iar apoi declina dosarele la Direcţia Naţională Anticorupţie, mărturiseşte Alexe. "Dânsul a putut face presiunile maxime asupra noastră când era la Curte de Apel. Adică ştiu din surse sigure şi pot să vă spun şi nume dacă vreţi. Dacă azi oamenii erau chemaţi la DNA în vreun dosar, erau apoi chemaţi la Parchetul Curţii de Apel de Negulescu să-i preseze şi la DNA să declare anumite lucruri care-l interesau pe el, pe care le pregătise el la procuratura de pe lângă Curtea de Apel şi le declina către DNA Prahova", a mai povestit omul de afaceri.

Din astfel de practici mafiote s-ar fi născut mai multe dosare la DNA: dosarul Ponta - Blair, dosarul lui Sebastian Ghiţă în care însă ar fi fost arestaţi, tot pe declaraţii false, şi fostul şef al lui Mircea Negulescu, Mihail Tudose, dar şi fostul şef al IPJ Prahova, Viorel Dosaru. Tot cu declaraţii neadevărate, ar fi fost arestaţi şi ofiţeri DIICOT care în trecut îl anchetaseră pe Negulescu.

O altă grozăvie devoalată de Răzvan Alexe este că în multe dosare de la Ploieşti o persoană poate să aibă calitate de martor, dar şi calitate de martor protejat în acelaşi timp. Asta pentru că multe din declaraţiile martorilor sub acoperire obţinute de Negulescu erau false, luate prin ameninţări şi şantaj cu arestul preventiv.

"Identităţile protejate au apărut în varianta în care eu dacă declaram ceva nereal şi ca să nu ştie lumea că eu sunt cel care declară nereal, îmi dădea identitate protejată să nu fie combătut în instanţă", a mai spus Răzvan Alexe.

Martor: Domnu Negulescu, nu prea seamănă adevărul cu ce scriem noi aici.

Negulescu: Păi n-am vorbit mă aşa? Hai lasă vrăjeala.

Martor: Păi, am vorbit, şefu', dar mie mi-e cam frică de dvs.

Negulescu: Hai lasă vrăjeala.

Martor: Şi ce credeţi că rezolvaţi cu denunţul ăsta?

Negulescu: Cred că i-o dăm la m... Justificat şi legal, i-o dăm la m....

Martor: Domn' procuror, eu nu mai vreau să aud povestea asta cu Ghiţă asta.

Negulescu: Nu mai auzi? Asta-i bine.

Martor: Mai trebuie să scriu şi altceva?

Negulescu: Dă-l pe asta în primire acum.

Martor: Hai că am scris, aţi rezolvat-o, mă lăsaţi în pace.

...

Martor: Şi dacă nu semnez denunţul?

Negulescu: Dacă voi vreţi să vă duceţi toţi cu Sebi Ghiţă, nicio problemă. E simplu.

Martor: Bă şefule, află ăsta că am minţit aici?

Negulescu: Păi şi dacă eu îţi dau ţie identitate protejată ce te deranjează să spui? Adică mie mi-e foarte simplu, m-ai înţeles? Dacă cum ziceţi, nu-mi convine, iau pe toată lumea şi gata. S-a judact meciul.

În aceste momente sunt deschise şase dosare penale în care sunt cercetate aspecte legate de abuzurile şi activitatea lui Negulescu. Doar că, până acum cel puţin, procurorul Portocală pare protejat, nimeni nu îl cheamă la audieri.