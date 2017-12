Dosarul a şase constănţeni acuzaţi de trafic de minori şi proxenetism a continuat, ieri, la Tribunalul Constanţa cu audierea mai multor martori. Printre cei interogaţi de instanţă s-a numărat şi un fost client al fetelor care se prostituau în folosul acuzaţilor. Tânărul a încercat să mintă judecătorul cu privire la faptul că a întreţinut relaţii sexuale cu una dintre „fetiţe”. „Am luat un anunţ dintr-un ziar local, de la rubrica matrimoniale şi am sunat. Mi-a răspuns o fată, care s-a recomandat Alexandra şi am stabilit să ne întâlnim într-un apartament de pe bulevardul Al. Lăpuşneanu. Când am ajuns acolo, am văzut că mai era o fată în locuinţă. Am stat puţin şi am plecat pentru că nu mi-a plăcut de Alexandra”, a declarat martorul. Judecătorul i-a atras atenţia că în faţa procurorilor a spus altceva şi că riscă să fie cercetat pentru mărturie mincinoasă. Cu chiu cu vai, bărbatul a admis că a întreţinut relaţii sexuale de câteva ori cu Alexandra, despre care a aflat ulterior că avea alt nume. El a explicat că îi este jenă să recunoască faptul că a plătit o fată pentru a face sex cu el, mai ales că sala de judecată era plină cu oameni. Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 1 februarie. Precizăm că în acest dosar sunt judecaţi Aristocrates Chiriac Gheorghe, zis „Arinel”, Ervin Sali, zis „Maimuţi”, Cătălin Florin Petcu, zis „Brînză” şi Ali Raşid, zis „Aladin”, Valentina Bătineanu, zisă „Vali” şi Dacian Gavrilă Dacian, zis „Dop”. Reamintim că, iniţial, cei şase au fost anchetaţi de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa însă, după câteva luni, cazul a fost preluat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Activitatea de proxenetism a grupului infracţional a fost dovedită cu percheziţiile în „cuiburile” din Constanţa şi cu declaraţiile unora dintre „fetiţe”, care au susţinut că au fost sechestrate şi obligate să se prostitueze. Ele erau duse pe variantă şi păzite până agăţau clienţii ori făceau rost de amatori de sex cu ajutorul anunţurilor din ziare. Ofensiva împotriva reţelei de proxeneţi şi prostituate a pornit în dimineaţa zilei de 7 martie 2008, la ora 6.00. Prima percheziţie a avut loc pe strada Bravilor, unde au fost luaţi ca din oală „Arinel” şi „Maimuţi”. În acelaşi apartament au fost depistate şi Ana Maria Z. şi Alice Mihaela G., ambele în vârstă de 19 ani, care se prostituau sub protecţia celor doi „peşti”. În acelaşi timp, o altă echipă de anchetatori descindea într-un alt apartament de pe b-dul Al. Lăpuşneanu nr. 64, unde l-au găsit pe „Dop”, tânărul de 20 ani acuzat de proxenetism, şi pe „fetiţele” lui, Ionela Luiza M., de 18 ani, şi Anne-Marie Cristina J., de 20 ani. Despre restul grupului, oamenii legii spun că, în toamna lui 2007, Petcu a sechestrat-o pe Ionela Mihai şi pe alte minore, pe care le-a obligat să se prostitueze în folosul lui şi al şefului „Arinel”. Totodată, „Aladin” este acuzat că l-a ajutat pe „Arinel” să obţină bani mulţi de pe urma fetelor, care aveau sub 18 ani la data racolării.